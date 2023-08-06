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Пєсков заявив New York Times, що на "виборах" 2024 року Путін набере понад 90%

6 серпня, 2023 неділя
20:57
Світ Пєсков

Речник Кремля оцінює поточний рейтинг керівника Росії настільки сильним, що той дозволить Володимиру Путіну отримати перемогу на чергових президентських виборах

Такі слова Дмитра Пєскова з'явилися у статті "Вічна війна Путіна", надрукованій 6 серпня 2023 року газетою The New York Times.

"Путін, поза сумнівом, невпинно використовуватиме ідеологічний наступ і війну в Україні напередодні наступних президентських виборів у Росії, які відбудуться в березні 2024 року. Його переобрання, майже неминуче, буде на шестирічний термін з можливістю ще одного переобрання", - йдеться у матеріалі.

Далі наводиться коментар Пєскова, який він дав NYT.

"Наші президентські вибори - це насправді не демократія, це дорога бюрократія", - сказав речник Кремля Пєсков. "Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90 відсотків голосів", - зазначає видання.

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Після того як вийшла ця стаття, Пєсков зазначив, що його думку було передано вірно, однак саме про 90% він начебто не казав.

"Журналіст The New York Times абсолютно некоректно це передає. Було питання з його боку про вибори та про те, хто обиратиметься. Відповідь була такою: рівень консолідації суспільства навколо президента абсолютно безпрецедентним і вже зараз можна з упевненістю сказати, що якщо Путін висуватиметься, його буде переобрано з величезною перевагою, жодних сумнівів немає. Але вибори є демократією, сам президент про це говорив у своєму посланні. Хоча, з іншого боку, вони коштують великих грошей. Ясно наперед, що Путіна буде переобрано з величезною перевагою. Ось, про що йшлося", - сказав прессекретар російського президента сайту PDM news.

Конституційне обнулення термінів правління: юридична схема пожиттєвого правління

Переобиратися на так званих виборах сучасним тоталітарним та авторитарним лідерам дозволяє обнулення попередніх термінів повноважень за рахунок встановлення їхньої нової тривалості у конституції країни. Це широко розповсюджено в Африці. На пострадянському просторі так вчиняли багаторічні чинні керівники Росії Володимир Путін, Азербайджану Ільхам Алієв,Таджикістану Емомалі Рахмон, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв а також експрезиденти Казахстану Нурсултан Назарбаєв й Киргизстану Аскар Акаєв.

Останнім з них 9 липня 2023 року в такий спосіб переобрався Мірзійоєв.

У багатьох випадках відповідні конституційні зміни затверджувалися референдумом.

10 березня 2020 року депутатка Держдуми РФ, космонавтка Валентина Терешкова запропонувала внести до російського основного закону поправку про обнулення президентських термінів, пояснивши це "необхідністю збереження стабільності у країні". Конституційний суд РФ визнав таку поправку законною. З 25 червня по 1 липня того ж 2020 року росіяни на "всенародому голосуванні" у форматі референдуму схвалили обнулення термінів правління Путіна.

5 квітня 2021 року Путін підписав поправки до федерального закону "Про вибори президента Російської Федерації". Згідно із ними він може законно обиратися на президентську посаду ще двічі - 2024 та 2030 року. Згідно з оновленим законом, президенту РФ довзоляється обіймати свою посаду не більше двох термінів поспіль, однак терміни, протягом яких він був главою держави до прийняття поправок до конституції, не враховуються.

Що ж стосується термінів повноважень глави російської держави, то за президентства Дмитра Медведєва, 2008 року, їх було збільшено з 5 до 6 років. Тоді ж депутатам Держдуми дозволено було працювати не 4, а 5 років. Й, знову ж таки, на рівні конституційних змін.

Отже, нинішнє російське законодавство забезпечує Путіну можливість перебування на президентській посаді аж до 2036 року, коли він досягне 84-річного віку. Й це при тому що, починаючи зі свого статусу в.о. президента й не рахуючи формального перебування в кріслі глави РФ Медведєва, керує Росією він вже з 31 грудня 1999 року.

Росія
вибори
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
Дмитро Пєсков
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