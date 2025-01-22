Армія РФ атакувала Костянтинівку на Донеччині: двоє поранених, пошкоджено будинки

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні з самого ранку місто перебуває під постійним вогнем артилерії та авіації. Наразі відомо про 2 поранених: 74-річного чоловіка та 59-річну жінку", – написав Філашкін.

Через атаку також пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, лінію електропередачі, газогін і автомобіль. Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено будинок і гараж у Миколаївці Костянтинівської громади.