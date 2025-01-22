Армія РФ атакувала Костянтинівку на Донеччині: двоє поранених, пошкоджено будинки
Російська армія в середу, 22 січня, завдала удару по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок атаки дві люди зазнали поранення, пошкоджено будинки
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні з самого ранку місто перебуває під постійним вогнем артилерії та авіації. Наразі відомо про 2 поранених: 74-річного чоловіка та 59-річну жінку", – написав Філашкін.
Через атаку також пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, лінію електропередачі, газогін і автомобіль. Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено будинок і гараж у Миколаївці Костянтинівської громади.
- Протягом минулої доби, 21 січня, через обстріли ворожої армії на Донеччині загинула одна людина, троє були поранені.
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