На Донеччині минулої доби через обстріли РФ загинула людина, троє отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, у Покровську на Донеччині через атаки РФ 21 січня загинула людина, ще одну було поранено. Також Філашкін повідомив про двох постраждалих у Білицькому.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав очільник ОВА.