На Донеччині минулої доби через обстріли РФ загинула людина, троє отримали поранення
Протягом минулої доби 21 січня через обстріли ворожої армії на Донеччині загинула одна людина, троє були поранені
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Так, у Покровську на Донеччині через атаки РФ 21 січня загинула людина, ще одну було поранено. Також Філашкін повідомив про двох постраждалих у Білицькому.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав очільник ОВА.
- Російські військові змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області та намагаються обійти місто лісопосадками й малими селами з заходу.
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