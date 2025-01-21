Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ і намагаються обійти місто з заходу, - ОСУВ "Хортиця"
Російські військові змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області та намагаються обійти місто лісопосадками й малими селами з заходу
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону.
"З заходу вони намагаються по маленьких селах та лісопосадках обійти місто із заходу й намагатися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база з якої можна діяти", - сказав він, додавши, що наступ ворога сповільнюється.
Трегубов зауважив, що наразі росіяни дійшли до тієї дистанції, де по них із самого Покровська почало "прилітати". Окупанти зрозуміли, що не можуть йти вперед і почали обходити місто.
"Наше завдання в цій ситуації - це знищувати їх. На Покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзіткнень співставна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзіткнень на добу. Навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце", - пояснив речник.
- 21 січня військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що за місяць просування на 1,5 км на Покровському напрямку росіяни втратили щонайменше від 10 до 15 тисяч осіб.
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