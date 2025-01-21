Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ і намагаються обійти місто з заходу, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ і намагаються обійти місто з заходу, - ОСУВ "Хортиця"

Дар'я Куркіна
21 січня, 2025 вiвторок
18:30
Війна з Росією Покровськ

Російські військові змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області та намагаються обійти місто лісопосадками й малими селами з заходу

Зміст

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону.

"З заходу вони намагаються по маленьких селах та лісопосадках обійти місто із заходу й намагатися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база з якої можна діяти", - сказав він, додавши, що наступ ворога сповільнюється.

Трегубов зауважив, що наразі росіяни дійшли до тієї дистанції, де по них із самого Покровська почало "прилітати". Окупанти зрозуміли, що не можуть йти вперед і почали обходити місто.

"Наше завдання в цій ситуації - це знищувати їх. На Покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзіткнень співставна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзіткнень на добу. Навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце", - пояснив речник.

  • 21 січня військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що за місяць просування на 1,5 км на Покровському напрямку росіяни втратили щонайменше від 10 до 15 тисяч осіб.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
військові КНДР
Автор Анна Фечан
20 січня, 2025 понедiлок
The Wall Street Journal: Усередині елітного українського підрозділу: місія із захоплення північнокорейського солдата
Київ
-0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.07
    Купівля 42.07
    Продаж 42.63
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 січня
18:42
На Сумщині сапери знешкодили близько 170 вибухонебезпечних предметів за один виїзд
18:41
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Федієнко: раджу відповідальним за мобілізаційні плани підприємств надіслати листи в ТЦК, щоб заброньованих взяли на спецоблік
18:16
Ексклюзив
Прапори України та ЄС
Фінансові потреби України на 2025 рік повністю закриті: журналістка Висоцька про результати засідання Ради ЄС з економіки та фінансів
18:15
Оновлено
Екскомбата ЗСУ Лапіна, підозрюваного в неналежній обороні Харківщини у 2024 році, взяли під варту
18:11
Ексклюзив
ботоферма
Російські ботоферми у соцмережах більш активні ввечері, - керівник ГО "CAT-UA"
18:05
Ексклюзив
Міна M6A2
Антикорупційна рада Міноборони про публікацію Згурця щодо застарілих мін: найближчим часом жодні міни не купуватимуть
18:02
OPINION
Ізраїль — Хамас: до чого тут Україна?
17:52
Максим Буткевич
Звільнений з російського полону правозахисник і журналіст Максим Буткевич став членом українського ПЕН
17:46
викрадений автомобіль
У сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію транспортних засобів після хакерської атаки на реєстри
17:46
У Києві приватну компанію викрили на постачанні Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої форми
17:45
Ексклюзив
Міністерство оборони
"Вирішувати треба на стратегічному рівні": Гудименко назвав головну проблему в Міноборони
17:40
Ексклюзив
Євстратій Зоря
Московський патріархат чекає, що Росія повернеться, – архієрей ПЦУ Євстратій Зоря
17:24
Стівен Фрай
Британський актор і комік Стівен Фрай закликав світ звертати увагу на війну в Україні
17:23
Володимир Зеленський у Брюсселі
У Курській області загинули 4 тис. солдатів КНДР, - Зеленський
17:18
Оновлено
Володимир Зеленський в Давосі
"Чи помічатиме Трамп Європу?": Зеленський заявив, що європейці мають боротися за місце в союзах і технорозвитку
17:14
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд оновив механізм обліку й обслуговування прифронтових фортифікацій
17:02
ВЛК_військовий квиток
Роздрукований військово-обліковий документ підтверджувати в ТЦК не потрібно, - Мінцифри
17:01
Тисяча гривень
З початку року "тисячу Зеленського" отримали понад 3,3 млн українців
16:56
Білорусь
У Білорусі відбувається дострокове голосування на псевдовиборах президента
16:37
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 55 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
16:33
В УПЦ МП заявили, що невідомі "осквернили розписами" їхню церкву на Буковині
"Московський патріархат вибрав тактику вичікування": митрополит ПЦУ Євстратій Зоря про перешкоди переходу громад з УПЦ МП
16:30
Ексклюзив
окупанти танк
Це не стратегія "другої армії світу": військовослужбовець Тимочко про можливий наступ РФ на Дніпропетровщину
16:15
соцмережа Х (Твіттер)
Віцепрем'єрка Іспанії видалила свою сторінку в Х через риторику та жести Маска під час інавгурації Трампа
16:03
OPINION
Спочатку було слово "Гренландія". І понеслось...
15:55
Дональд Туск
Туск доручив підготувати польські консульства до можливої депортації громадян з США
15:52
Оновлено
Карта переходів громад з московського патріархату станом на січень 2025 року
15:37
Сі Цзіньпін і путін
"Довгостроковий мир на основі інтересів РФ": Путін і Сі Цзіньпін поговорили по відеозв'язку
15:36
Оновлено
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті: кількість жертв зросла до 66
15:24
ЄС посилює боротьбу з мовою ворожнечі в інтернеті: Кодекс поведінки+ підписали найбільші медіаплатформи
15:20
Ілюстративне фото
Повернення історичних назв: Україна перейменувала 22 об'єкти в окупованому Криму
15:18
Дональд Трамп
Указ Трампа про зупинку міжнародної допомоги США на 90 діб не стосується України, – ЦПД
14:59
Учасниця Нацвідбору GRISANA, яка не пройшла у фінал, подала заявку на відбір у Сан-Марино
14:57
Резерв+
У Резерв+ повернули відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів
14:46
Замах на вбивство заступника Ляшка: підозрюваним обрали запобіжний захід
14:41
Давид Арахамія
"Чекаємо": Арахамія припустив, коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа
14:27
Український фільм "Стрічка часу" про шкільне навчання під час війни потрапив до основного конкурсу Берлінале
14:02
OPINION
Про Трампа, "війну" з трансгендерами й чому не запросили Зеленського
13:54
вибух в порту Барселони
У порту Барселони стався вибух: загинула людина
13:37
Репресії в окупованому Криму: росіяни погіршують умови утримання українців у колоніях
13:31
Еммануель Макрон
Макрон закликав Європу збільшити витрати на оборону після початку президентства Трампа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV