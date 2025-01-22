Молдова відмовилася від участі в Євробаченні-2025

Про це повідомляє Eurovision World із посиланням на молдовську телекомпанію TRM.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято після "детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем".

Також було скасовано відбірковий конкурс на Євробачення-2025 Etapa Națională.

"Рішення було нелегким, але необхідним у нинішніх умовах. Цьогорічний нацвідбір виявив певні виклики, зокрема зниження інтересу публіки та загальної якості п’єс і артистичних перформансів. Цей факт викликав негативне сприйняття серед спеціалістів та громадськості, підкреслюючи необхідність суттєвої реформи процесу відбору", - заявив директор національного телебачення Moldova 1 Корнеліу Дурнеску.

Тим часом молдовська телекомпанія TRM планує переглянути критерії та методологію відбору, заохотити ширшу участь талановитих митців і забезпечити більш послідовне та конкурентоспроможне культурне представництво на міжнародній арені.

Як каже Дурнеску, участь у конкурсі передбачає значні витрати, зокрема на організацію національного відбору, постановку шоу, просування артиста, проїзд і проживання команди, обладнання сцени, техніку тощо. Вартість участі в Європейській мовній спілці (EBU) для молдовського мовника становить €21 486.

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики запропонували винести на референдум.

Наприкінці листопада Базель проголосував за фінансування Євробачення-2025. Виборці підтримали рішення про державне фінансування Євробачення на суму майже $40 млн.

У Базелі оголосили, що гаслом пісенного конкурсу залишається "Об'єднані музикою", а також показали, як виглядатиме головна сцена Євробачення-2025.



