Євробачення-2025: організатори оприлюднили логотип та показали, як виглядатиме сцена

Знімки оприлюднили в офіційному instagram пісенного конкурсу.

У Базелі, який у 2025 році стане містом-господарем Євробачення, завершилась пресконференція, присвячена пісенному конкурсу. Під час заходу Європейська мовна спілка та швейцарський мовник SRG SSR представили офіційний логотип, бренд-відео та дизайн-проєкт головної сцени.

Візуальна тема поєднує чорний і червоний кольори.

Гасло пісенного конкурсу "Євробачення-2025" буде таким же, як і два попередні роки - United By Music ("Об'єднані музикою").

Центральну частину сцени уже увосьме спроєктував німецький художник-постановник, сценограф і креативний продюсер Флоріан Відер.

Фото: SRG SSR

Фото: SRG SSR

Фото: SRG SSR

Фото: SRG SSR

Фото: SRG SSR

Фото: SRG SSR