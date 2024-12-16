Євробачення-2025: організатори оприлюднили логотип та показали, як виглядатиме сцена
У Базелі оголосили, що гаслом пісенного конкурсу залишається "Об'єднані музикою", а також показали, як виглядатиме головна сцена Євробачення-2025
Знімки оприлюднили в офіційному instagram пісенного конкурсу.
У Базелі, який у 2025 році стане містом-господарем Євробачення, завершилась пресконференція, присвячена пісенному конкурсу. Під час заходу Європейська мовна спілка та швейцарський мовник SRG SSR представили офіційний логотип, бренд-відео та дизайн-проєкт головної сцени.
Візуальна тема поєднує чорний і червоний кольори.
Гасло пісенного конкурсу "Євробачення-2025" буде таким же, як і два попередні роки - United By Music ("Об'єднані музикою").
Центральну частину сцени уже увосьме спроєктував німецький художник-постановник, сценограф і креативний продюсер Флоріан Відер.
Фото: SRG SSR
Фото: SRG SSR
Фото: SRG SSR
Фото: SRG SSR
Фото: SRG SSR
Фото: SRG SSR
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- Наприкінці листопада Базель проголосував за фінансування Євробачення-2025. Виборці підтримали рішення про державне фінансування Євробачення на суму майже $40 млн.
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