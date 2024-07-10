Ультраконсервативна партія Швейцарії пропонує референдум проти проведення Євробачення-2025

Про це пише місцеве видання RTS.ch.

Правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025", який наступного року має відбутися у Швейцарії. Питання про це політики планують винести на референдум.

Зокрема, пояснюючи, чому вони проти пісенного конкурсу в своїй країні, представники UDF наголошують, що приклад Швеції показав, що Євробачення ставить під питання безпеку. Так, зокрема, в UDF наголошують, що конкурс іде в бік "усе більшої кількості антисемітських інцидентів", а також "все більшої кількості сатаністських і окультистських випадків".

Як приклад, політики наводять пропалестинські демонстрації у Мальме та антиізраїльські настрої на конкурсі. Це, на думку представників UDF, збільшує ризики небезпеки в країні. Тому в партії заявили, що хочуть почати збір підписів проти фінансування, яке можуть виділити на організацію Євробачення зацікавленими містами, зокрема Цюриху, Женеві, Базелю і Берну.

У партії побоюються, що проведення Євробачення може призвести до зростання кількості правопорушень.

Проте важливо зазначити, що офіційна позиція швейцарської влади щодо референдуму наразі невідома.

Таке рішення UDF було оголошено після того, як влада схвалила 20 млн франків для кантону Цюрих. Ці гроші мали б профінансувати проведення Євробачення, якщо Цюрих буде обрано містом-господарем пісенного конкурсу.

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч пройшов у шведському Мальме. Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.