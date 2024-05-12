Швейцарія стала переможцем Євробачення-2024. Україна - третя
У міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" перемогу здобула Швейцарія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч пройшов у шведському Мальме.
Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code. Вони набрали 591 бал.
Україна, яку представляв дует Jerry Heil і alyona alyona, посіла третю позицію з 453 балами, з них 146 - від журі: Чехія і Молдова дали нашій країні по 12 балів.
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