Швейцарія стала переможцем Євробачення-2024. Україна - третя

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч пройшов у шведському Мальме.

Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code. Вони набрали 591 бал.

Україна, яку представляв дует Jerry Heil і alyona alyona, посіла третю позицію з 453 балами, з них 146 - від журі: Чехія і Молдова дали нашій країні по 12 балів.