Місто-господар Євробачення-2025 Базель провело референдум про фінансування пісенного конкурсу
Швейцарське місто Базель проголосувало за фінансування Євробачення-2025, попри скептично налаштованих депутатів правохристиянської націонал-консервативної партії
Про це пише Deutsche Welle.
Місто Базель стане господарем пісенного конкурсу "Євробачення" наступного року. Швейцарія отримала право приймати конкурс після того, як співак Nemo переміг у Мальме з піснею The Code.
У неділю, 24 листопада, виборці в північно-західному швейцарському місті Базель на референдумі підтримали рішення про державне фінансування Євробачення на суму майже $40 млн. Попередні результати недільного референдуму показують, що 66,4% виборців у місті підтримали використання грошей платників податків на проведення цього заходу.
Це рішення мешканців Базеля означає, що щорічне пісенне шоу відбуватиметься повністю в традиційному стилі. Якби гроші не були надані, Євробачення-2025 було б обмежене лише до основного шоу без будь-яких інших публічних заходів.
Правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступала проти фінансування конкурсу. Політична партія, яка пропагує біблійні цінності, розкритикувала рішення виділити гроші платників податків на подію, яка, на їхню думку, сприяє "антисемітизму та окультизму".
- Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
- Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики запропонували винести на референдум.
На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.
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