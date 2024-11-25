Місто-господар Євробачення-2025 Базель провело референдум про фінансування пісенного конкурсу

Про це пише Deutsche Welle.

Місто Базель стане господарем пісенного конкурсу "Євробачення" наступного року. Швейцарія отримала право приймати конкурс після того, як співак Nemo переміг у Мальме з піснею The Code.

У неділю, 24 листопада, виборці в північно-західному швейцарському місті Базель на референдумі підтримали рішення про державне фінансування Євробачення на суму майже $40 млн. Попередні результати недільного референдуму показують, що 66,4% виборців у місті підтримали використання грошей платників податків на проведення цього заходу.

Це рішення мешканців Базеля означає, що щорічне пісенне шоу відбуватиметься повністю в традиційному стилі. Якби гроші не були надані, Євробачення-2025 було б обмежене лише до основного шоу без будь-яких інших публічних заходів.

Правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступала проти фінансування конкурсу. Політична партія, яка пропагує біблійні цінності, розкритикувала рішення виділити гроші платників податків на подію, яка, на їхню думку, сприяє "антисемітизму та окультизму".