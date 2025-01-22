Де очікувати туман, а де мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко на 23 січня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, в Україні очікуються періодичні тумани із відповідно низькою видимістю на дорогах. Крім цього, опади у вигляді мокрого снігу та дощу пройдуть у четвер практично повсюди.

Зазначається, що температура повітря у нічні години опуститься до -1...-4 °C (східні регіони України). Тим часом прогнозується до +1...+4 °C у південній частині та подекуди на заході +3...+7 °C.

Яка погода буде в Києві

У Києві 23 січня пройде мокрий сніг, а також прогнозуються тумани. Протягом дня четверга у столиці 0...+2 °C.

Натомість у період між 25 та 30 січня очікується в Україні потепління до +4...+9 °C, на півдні до +7...+13 °C.