У 2024 році в Україні встановили рекорд із розкриття вбивств за час Незалежності
Минулого року в Україні скоїли 1052 умисних убивства, з них у 1043 випадках зловмисників притягнули до відповідальності
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
Так, за його словами, 2024 рік став рекордним із розкриття вбивств за всю історію незалежності України.
Серед 1052 убивств торік 11 були скоєні на замовлення, із застосуванням гранат і вибухівки – 33, з використанням вогнепальної зброї – 183, холодної зброї – 435.
Крім того, правоохоронці встановили три факти, коли вбивці намагалися приховати сліди злочинів через розчленування тіл загиблих. Також п'ять убивств були поєднані зі зґвалтуванням.
Серед 1120 потерпілих – 829 чоловіків, 254 жінки та 37 дітей. Перед судом за вчинення вбивств постали 954 чоловіки, 87 жінок та 21 неповнолітній.
"Убивства – найжахливіший прояв насильства та кримінальний злочин. Усім суспільством, разом, маємо працювати над тим, щоб мінімізувати це. Правоохоронці роблять все, щоб ті, хто позбавив людину найціннішого – життя, були притягнуті до відповідальності", – додав Нєбитов.
- За перші три тижні 2025 року правоохоронці заблокували 35 корупційних схем, до яких причетні як посадовці різних органів виконавчої влади, так і цивільні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42 Купівля 42Продаж 42.55
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе