Боюся, щоб армію не зробили цапом-відбувайлом за втрату територій, - депутат міськради Харкова про затримання екскомбрига Горбенка
Депутат Харківської міської ради Артем Ревчук висловив обурення, що без обвинувального вироку суду екскомандира 125-ї бригади Артура Горбенка кинули за ґрати
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Як можна ув'язнювати людину, яка і до, і після широкомасштабного вторгнення не втекла, а прийняла для себе рішення, можливо ціною власного життя, боронити свою Батьківщину? Навіть якщо є підозри у скоєнні злочину, це потрібно довести в суді. Натомість його кинули за ґрати без рішення суду. А де ті, хто постачав браковані міни на мільярди гривень, що призвели до втрат особового складу? Вони залишаються на волі", - зазначив Ревчук.
На думку депутата Харківської міської ради, це тривожний сигнал, який може свідчити про спробу перекласти відповідальність за складну ситуацію в країні на військових.
"Я боюся, що завтра звинуватять військових у всьому – у тому, в якій ситуації опинилася Україна, у втраті частини територій. Щоб не сказали, що у всьому винні військові, що вони не вміли воювати, а ми усе дали – і зарплатню, і Leopard, і про все домовились, а вони взяли й здали ці території. Ось зробімо армію цапом-відбувайлом", - застерігає Ревчук.
Депутат Харківської міської ради також наголосив, що екскомбат, якого ув'язнили, захищав Харків у складних умовах, маючи "побиту бригаду".
"Усі знали, що буде наступ. І якщо вище політичне командування знало про це, то вони також розуміли, на що здатна кожна бригада. Тоді в Харків бригади з більш гарячих точок відводилися на відновлення. І якщо у нього дійсно була "побита бригада", то він взагалі не міг тими силами стримувати ворога. Тому потрібно спочатку розібратися в усіх деталях, а вже потім ув'язнювати людину. А зараз виходить, що до вироку суду його вже зробили винним", - підсумував він.
- Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) затримали трьох екскомандирів ЗСУ. Їх підозрюють у недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.
- Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук зазначив, що для розв'язання системних проблем в управлінні військами потрібен радикальний підхід і політична воля, якої нині бракує.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42 Купівля 42Продаж 42.55
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе