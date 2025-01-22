Боюся, щоб армію не зробили цапом-відбувайлом за втрату територій, - депутат міськради Харкова про затримання екскомбрига Горбенка

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Як можна ув'язнювати людину, яка і до, і після широкомасштабного вторгнення не втекла, а прийняла для себе рішення, можливо ціною власного життя, боронити свою Батьківщину? Навіть якщо є підозри у скоєнні злочину, це потрібно довести в суді. Натомість його кинули за ґрати без рішення суду. А де ті, хто постачав браковані міни на мільярди гривень, що призвели до втрат особового складу? Вони залишаються на волі", - зазначив Ревчук.

На думку депутата Харківської міської ради, це тривожний сигнал, який може свідчити про спробу перекласти відповідальність за складну ситуацію в країні на військових.

"Я боюся, що завтра звинуватять військових у всьому – у тому, в якій ситуації опинилася Україна, у втраті частини територій. Щоб не сказали, що у всьому винні військові, що вони не вміли воювати, а ми усе дали – і зарплатню, і Leopard, і про все домовились, а вони взяли й здали ці території. Ось зробімо армію цапом-відбувайлом", - застерігає Ревчук.

Депутат Харківської міської ради також наголосив, що екскомбат, якого ув'язнили, захищав Харків у складних умовах, маючи "побиту бригаду".

"Усі знали, що буде наступ. І якщо вище політичне командування знало про це, то вони також розуміли, на що здатна кожна бригада. Тоді в Харків бригади з більш гарячих точок відводилися на відновлення. І якщо у нього дійсно була "побита бригада", то він взагалі не міг тими силами стримувати ворога. Тому потрібно спочатку розібратися в усіх деталях, а вже потім ув'язнювати людину. А зараз виходить, що до вироку суду його вже зробили винним", - підсумував він.