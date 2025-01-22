Бійці ССО у бою з північнокорейцями знищили 21 окупанта і поранили ще 40 поранених
Оператори Сил спеціальних операцій знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області РФ
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.
Зазначається, що оператори 8-го полку ССО ЗСУ разом із піхотинцями понад 8 годин стримували наступ північнокорейських окупантів зі стрілецької зброї та гранатометів.
"На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів", - йдеться у дописі.
Тим часом оператори ухвалили рішення щодо ексфільтрації (тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце).
"Бійці злагоджено вийшли на двох Humvee. Працюємо далі", - додали бійці.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в боях у Курській області РФ загинули 4 тис. північнокорейських військових із загальної кількості 12 тис.
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