Бійці ССО у бою з північнокорейцями знищили 21 окупанта і поранили ще 40 поранених

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

Зазначається, що оператори 8-го полку ССО ЗСУ разом із піхотинцями понад 8 годин стримували наступ північнокорейських окупантів зі стрілецької зброї та гранатометів.

"На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів", - йдеться у дописі.

Тим часом оператори ухвалили рішення щодо ексфільтрації (тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце).

"Бійці злагоджено вийшли на двох Humvee. Працюємо далі", - додали бійці.