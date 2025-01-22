Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт із чинною директоркою
Наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України вирішила продовжити контракт із чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою
Про це повідомляє Агенція оборонних закупівель.
Зазначається, що члени Наглядової ради прийняли одноголосне рішення про подовження контракту з чинним директором АОЗ терміном на один рік.
Також вони одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.
Відповідний аудит має охоплювати:
- оцінку фінансової звітності;
- аналіз управлінських та операційних процесів;
- перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;
- перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.
"Зі свого боку Агенція надасть усю необхідну документацію та максимально сприятиме у проведенні комплексного аудиту", - йдеться у дописі.
- 13 січня військовий експерт Сергій Згурець опублікував матеріал, у якому йдеться про контракт Агенції оборонних закупівель на придбання сотень тисяч протитанкових мін M6A2 1941+ року виробництва за ціною близько 600 євро за одиницю. Загальна сума контракту становить понад двісті мільйонів євро.
- Після публікації до редакції через посередників надійшли пропозиції щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу з сайту.
- До редакції "Еспресо" звернулася Агенція оборонних закупівель з офіційним запитом надати докази щодо пропозиції однієї з рекламних агенцій про видалення з сайту матеріалу Сергія Згурця.
- У відповідь на коментар Агенції оборонних закупівель Еспресо заперечує, що інформація у матеріалі Сергія Згурця про закупівлю протитанкових мін часів Другої світової є недостовірною.
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