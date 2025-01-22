Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт із чинною директоркою

Про це повідомляє Агенція оборонних закупівель.

Зазначається, що члени Наглядової ради прийняли одноголосне рішення про подовження контракту з чинним директором АОЗ терміном на один рік.

Також вони одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Відповідний аудит має охоплювати:

оцінку фінансової звітності;

аналіз управлінських та операційних процесів;

перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;

перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.

"Зі свого боку Агенція надасть усю необхідну документацію та максимально сприятиме у проведенні комплексного аудиту", - йдеться у дописі.