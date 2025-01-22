"Його засудили покидьки": Трамп помилував засновника Silk Road, який відбував довічне покарання за продаж наркотиків

Про це повідомляє Reuters.

Росса Ульбріхта арештували у 2013 році та засудили у 2015 році за керування "Шовковим шляхом" - підпільним інтернет-майданчиком, де понад 100 тисяч користувачів купували та продавали нелегальні наркотики, зброю та інші незаконні послуги на мільйони доларів, використовуючи біткоїни для оплати.

"Покидьки, які працювали над тим, щоб засудити його, були одними з тих самих божевільних, які брали участь у сучасному озброєнні уряду проти мене", - написав Трамп на своїй платформі соціальних мереж Truth Social.

За його словами, помилування було "повним і безумовним". Він додав, що зателефонував матері Ульбріхта, щоб повідомити їй новини.