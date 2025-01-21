Трамп підписав указ про помилування учасників штурму Капітолія

Про це інформує AP.

Вказано, що Трамп підписав помилування для близько 1 500 обвинувачених і також шість пом'якшень покарань. Підписуючи документ в Овальному кабінеті він зазначив, що вони були заручниками.

Видання вказує, що таким чином Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку щодо звільнення своїх прихильників, які намагалися допомогти йому після поразки на виборах.