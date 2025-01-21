Трамп підписав указ про помилування учасників штурму Капітолія
Президент США Дональд Трамп помилував людей, звинувачених в участі у заворушеннях 6 січня під час участі у штурмі Капітолія США
Про це інформує AP.
Вказано, що Трамп підписав помилування для близько 1 500 обвинувачених і також шість пом'якшень покарань. Підписуючи документ в Овальному кабінеті він зазначив, що вони були заручниками.
Видання вказує, що таким чином Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку щодо звільнення своїх прихильників, які намагалися допомогти йому після поразки на виборах.
- 1 липня 2024 року Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
- 8 листопада 2024 року суд поставив на паузу процес у справі Трампа про штурм Капітолія на прохання спецпрокурора, аби дати час уряду для оцінки ситуації.
- 20 січня Джо Байден за кілька годин до інавгурації Трампа превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія.
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