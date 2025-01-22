Будемо очікувати на період турбулентності, де будуть різні пропозиції: Згурець про план Трампа щодо врегулювання війни

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Думаю, що чіткого плану врегулювання війни, тобто тиску на РФ, шляхів тиску у форматі чіткого розпланованого плану, в адміністрації Трампа немає. Зараз будуть відбуватися чергові раунди консультацій, домовленостей, спроб впливу на російську сторону, але найближчим часом якихось змін навряд чи можна буде очікувати", - зазначив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express зауважив, що наразі в адміністрації Трампа існують дві крайнощі: або тиснемо на РФ санкціями через обмеження фінансового сектору, надаємо допомогу Україні, або тиснемо на Україну і, якщо вона не погоджується, обмежуємо постачання військової допомоги. Таким чином, створюємо умови тиску на українську сторону, щоб вона визнала ту реальність, яка є на полі бою, тобто те, що захоплено, буде утримуватися в невизначеному статусі певний час.

"Звісно, виникає тема миротворців, але таке враження, що це вже постфактум, коли визнається, що якась територія буде окупована, і по лінії розмежування потрібно буде завести миротворців з боку європейських країн. Але хотілося б, щоб європейські партнери зараз були потужними союзниками не у форматі пошуку миротворців, які стануть на лінії розмежування, а в більш активному форматі допомоги Україні на поточному етапі", - зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що в Європі зараз будуть озиратися на те, як себе поводитиме Трамп.

"Але вони розуміють, що повне ігнорування принципів територіальної цілісності, відсутність гарантів безпеки для України, а також інші речі, які руйнують світовий порядок — це те, що вже сьогодні загрожує Європі, а завтра загрожуватиме ще більше. Мушу констатувати, що у Трампа немає чіткого плану. Зараз будемо очікувати на період турбулентності, де будуть різні пропозиції, як це врегулювати. Нам головне забезпечити наші власні інтереси. Це непросто, але сподіваюся, що нам це вдасться", - наголосив Згурець.

Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями у разі відмови від переговорів щодо України.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив спеціальному посланнику США з України та Росії Кіту Келлогу закінчити війну за сто днів.







