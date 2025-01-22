Трамп доручив спецпредставнику Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів, але майже ніхто не вірить у таку можливість, - WSJ
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив спеціальному посланнику США з України та Росії Кіту Келлогу закінчити війну за сто днів
Про це пише The Wall Street Journal.
"Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити - особливо росіяни", - йдеться у дописі.
Як пише видання, роль Кіта Келлога як спеціального посланця щодо війни в Україні, яка відбувається на тлі серії призначень в адміністрації Трампа, є початковим кроком у мирних переговорах, який президент США має намір контролювати сам.
Зазначається, що Келлог останнім часом публічно підтримує думку про те, що Україна може здобути перемогу на полі бою проти Росії за допомогою США. Він привітав рішення адміністрації Байдена надати Україні більш потужну зброю, заявивши, що це дає Трампу важелі впливу на майбутні переговори, і припустив, що більше зброї Україні може бути використано як кийок, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.
Колишні колеги Келлога пояснюють, що його призначили посланцем в Україні після того, як він у співавторстві написав мирний план, який критикував адміністрацію Джо Байдена за повільне надання військової допомоги та водночас звинувачував її у провокуванні Москви шляхом підштовхування Києва до вступу в НАТО.
У відповідному плані закликали до припинення вогню і врегулювання конфлікту шляхом переговорів із застосуванням "пряників і батогів", щоб змусити Росію та Україну сісти за стіл переговорів.
Напередодні Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями у разі відмови від переговорів щодо України.
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