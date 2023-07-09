Подробиці розкриває DW.

"30 квітня в Узбекистані відбувся референдум, у результаті якого було внесено значні зміни до конституції країни. Поправки передбачають продовження президентського терміну з п'яти до семи років і дозволяють Мірзійоєєву "обнулити" попередні терміни на посаді глави держави. Таким чином у разі переобрання він може залишатися при владі два терміни поспіль - до 2037 року. У законодавстві, що діяло раніше, можливість проведення дострокових виборів президента передбачалася тільки в разі, коли глава держави не міг виконувати свої обов'язки протягом трьох місяців. Також у попередній версії конституції не було статті, яка передбачала можливість обнулення президентських термінів", - йдеться у повідомленні.

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Формальну конкуренцію Шавкату Мірзійоєву склали Улугбек Іноятов, Робахон Махмудова та Абдушукур Хамзаєв, однак, як стверджує узбецька редакція "Радіо Свобода", "на виборах немає кандидата від опозиції".

Як обнулив себе Путін

Обнулення попередніх термінів повноважень за рахунок встановдення їхньої нової тривалості у конституції країни широко розповсюджено в Африці. На пострадянському просторі так вчиняли багаторічні чинні керівники Росії Володимир Путін, Азербайджану Ільхам Алієв,Таджикістану Емомалі Рахмон. а також експрезиденти Казахстану Нурсултан Назарбаєв й Киргизстану Аскар Акаєв.

У багатьох випадках відповідні конституційні зміни затверджувалися референдумом.

10 березня 2020 року депутатка Держдуми РФ, космонавтка Валентина Терешкова запропонувала внести до російського основного закону поправку про обнулення президентських термінів, пояснивши це "необхідністю збереження стабільності у країні". Конституційний суд РФ визнав цю поправку законною. З 25 червня по 1 липня того ж 2020 року росіяни на "всенародому голосуванні" у форматі референдуму схвалили обнулення термінів правління Путіна.

5 квітня 2021 року Путін підписав поправки до федерального закону "Про вибори президента Російської Федерації". Згідно із ними він може законно обиратися на президентську посаду ще двічі - 2024 та 2030 року. Згідно з оновленим законом, президенту РФ довзоляється обіймати свою посаду не більше двох термінів поспіль, однак терміни, протягом яких він був главою держави до прийняття поправок до конституції, не враховуються.