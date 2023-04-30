На референдумі в Узбекистані вирішували, чи правитиме президент Мірзійоєв аж до 2040 року. ЦВК каже про понад 80% явки
В Узбекистані у неділю, 30 квітня відбувався референдум щодо внесення поправок до конституції країни
Якщо їх підтримають, нинішній президент Шавкат Мірзійоєв зможе залишатися при владі до 2040 року, передає "Радіо Свобода".
"У новій редакції конституції президентський термін буде збільшено з 5 до 7 років. Якщо поправки будуть ухвалені, президентські терміни нинішнього президента Мірзійоєва "обнуляться", що дасть йому можливість ще двічі обиратися на посаду голови держави. Повноваження президента також будуть розширені", - зазначає радіостанція.
Свого часу такий прийом з "обнуленням" терміну повноважень застосував російський диктатор Володимир Путін.
О 17:00 за Ташкентом (це 19:00 за Києвом) підконтрольна президенту Центральна виборча комісія Узбекистану заявила про 81,39% явки виборців, повідомляє Gazeta.uz.
Заступним голови відомства Бахром Кучкаров наголосив, що порушенні під час волевиявлення на референдумі, якщо й були, то все одно, за його словами, "не вплинули на хід голосування".
Протилежну інформацію із соцмереж та інтернету він назвав "необгрунтованою".
О 20:00 за місцевим часом виборчі дільниці припинилои роботу.
Розпочався підрахунок голосів.
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