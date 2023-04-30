Якщо їх підтримають, нинішній президент Шавкат Мірзійоєв зможе залишатися при владі до 2040 року, передає "Радіо Свобода".

"У новій редакції конституції президентський термін буде збільшено з 5 до 7 років. Якщо поправки будуть ухвалені, президентські терміни нинішнього президента Мірзійоєва "обнуляться", що дасть йому можливість ще двічі обиратися на посаду голови держави. Повноваження президента також будуть розширені", - зазначає радіостанція.

Свого часу такий прийом з "обнуленням" терміну повноважень застосував російський диктатор Володимир Путін.

О 17:00 за Ташкентом (це 19:00 за Києвом) підконтрольна президенту Центральна виборча комісія Узбекистану заявила про 81,39% явки виборців, повідомляє Gazeta.uz.

Заступним голови відомства Бахром Кучкаров наголосив, що порушенні під час волевиявлення на референдумі, якщо й були, то все одно, за його словами, "не вплинули на хід голосування".

Протилежну інформацію із соцмереж та інтернету він назвав "необгрунтованою".

О 20:00 за місцевим часом виборчі дільниці припинилои роботу.

Розпочався підрахунок голосів.