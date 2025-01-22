Удосконалить надання меддопомоги: для військових запровадять електронну первинну медичну картку
Міністерство оборони України замінить застарілу "форму 100" на електронну первинну медичну картку, яка удосконалить надання меддопомоги військовим
Про це повідомило Міноборони.
Там зазначили, що ведення електронної форми здійснюватиметься в інформаційно-комунікаційній системі "Медична інформаційна система Збройних сил України".
“Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору й аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі”, – розповів державний секретар Міноборони Нікіта Нікітенко.
Відповідне рішення також є основою для роботи реєстру бойових травм, над запуском якого працює Міноборони. На даних такого реєстру, зокрема, формується доказова база для протоколів лікування у країнах НАТО.
Міністр оборони Рустем Умєров зобов'язав забезпечити впровадження електронної первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності. У цей же термін має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням медичної інформаційної системи ЗСУ.
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