Удосконалить надання меддопомоги: для військових запровадять електронну первинну медичну картку

Про це повідомило Міноборони.

Там зазначили, що ведення електронної форми здійснюватиметься в інформаційно-комунікаційній системі "Медична інформаційна система Збройних сил України".

“Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору й аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі”, – розповів державний секретар Міноборони Нікіта Нікітенко.

Відповідне рішення також є основою для роботи реєстру бойових травм, над запуском якого працює Міноборони. На даних такого реєстру, зокрема, формується доказова база для протоколів лікування у країнах НАТО.

Міністр оборони Рустем Умєров зобов'язав забезпечити впровадження електронної первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності. У цей же термін має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням медичної інформаційної системи ЗСУ.