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Удосконалить надання меддопомоги: для військових запровадять електронну первинну медичну картку

Юлія Лаврук
22 січня, 2025 середа
10:57
Технології

Міністерство оборони України замінить застарілу "форму 100" на електронну первинну медичну картку, яка удосконалить надання меддопомоги військовим

Зміст

Про це повідомило Міноборони.

Там зазначили, що ведення електронної форми здійснюватиметься в інформаційно-комунікаційній системі "Медична інформаційна система Збройних сил України".

“Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору й аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі”, – розповів державний секретар Міноборони Нікіта Нікітенко.

Відповідне рішення також є основою для роботи реєстру бойових травм, над запуском якого працює Міноборони. На даних такого реєстру, зокрема, формується доказова база для протоколів лікування у країнах НАТО.

Міністр оборони Рустем Умєров зобов'язав забезпечити впровадження електронної первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності. У цей же термін має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням медичної інформаційної системи ЗСУ.

  • У застосунок "Армія+" додали три нові рапорти: на приймання та здавання посади, а також на відпустку у зв'язку з вагітністю.
Теги:
Новини
Україна
Медицина
Міністерство оборони
військові
Військові новини
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