Сирія розірвала інвестиційну угоду з РФ щодо управління портом Тартус

Про це повідомив директор Тартуської митниці Ріяд Джуді виданню Al-Watan.

Ріад Джуді підтвердив, що порт Тартус був майже непрацездатним через закони й зависокі тарифи на всі портові послуги. Тому сьогодні перехідний уряд працює над реструктуризацією й організацією роботи порту.

За словами директора митниці, угода, підписана з російською компанією щодо інвестування порту Тартус, була анульована. Всі доходи від неї перейшли в інтереси сирійської держави, а працівники порту будуть відновлені в штаті.

Відомо також, що нова адміністрація дозволила ввезення матеріалів і товарів, які були раніше заборонені. Наразі у порту Тартус спостерігається відмінний рух суден, як сирійських, так і арабських, міжнародних і транзитних суден, завантажених різними товарами, такими як залізо, карбонат, цукор та інші.

Довідка. У 2019 році Росія підписала договір на оренду морського порту Тартус терміном на 49 років. Цей порт планувалося використовувати як логістичний центр для торгівлі, транспортування ресурсів і військових операцій. Тартус був єдиною російською військово-морською базою в Середземному морі.