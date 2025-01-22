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Головна Світ Сирія розірвала інвестиційну угоду з РФ щодо управління портом Тартус

Сирія розірвала інвестиційну угоду з РФ щодо управління портом Тартус

Юлія Лаврук
22 січня, 2025 середа
12:25
Світ Сирія, Тартус

Нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією про управління морським портом Тартус, яка мала тривати 49 років

Зміст

Про це повідомив директор Тартуської митниці Ріяд Джуді виданню Al-Watan.

Ріад Джуді підтвердив, що порт Тартус був майже непрацездатним через закони й  зависокі тарифи на всі портові послуги. Тому сьогодні перехідний уряд працює над реструктуризацією й організацією роботи порту.

За словами директора митниці, угода, підписана з російською компанією щодо інвестування порту Тартус, була анульована. Всі доходи від неї перейшли в інтереси сирійської держави, а працівники порту будуть відновлені в штаті.

Відомо також, що нова адміністрація дозволила ввезення матеріалів і товарів, які були раніше заборонені. Наразі у порту Тартус спостерігається відмінний рух суден, як сирійських, так і арабських, міжнародних і транзитних суден, завантажених різними товарами, такими як залізо, карбонат, цукор та інші.

Довідка. У 2019 році Росія підписала договір на оренду морського порту Тартус терміном на 49 років. Цей порт планувалося використовувати як логістичний центр для торгівлі, транспортування ресурсів і військових операцій. Тартус був єдиною російською військово-морською базою в Середземному морі.

  • На початку січня російські кораблі не могли потрапити в порт Тартус, оскільки не отримали дозволу від нової влади Сирії.
Теги:
Новини
Росія
Сирія
корабель
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