Нова влада Сирії не дозволяє російським кораблям зайти у порт Тартус

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

"У Середземному морі ситуація дуже цікава. Вони (російські кораблі, - ред.) й досі перебувають в морі. Не надали їм дозвіл зайти в пункт базування… Станом на зараз, вже не першу добу вони перебувають на зовнішньому рейді та не можуть зайти в порт", - сказав він, не уточнивши, про скільки одиниць йдеться.

Водночас "Мілітарний" із посиланням на дані MarineTraffic пише, що судно Sparta, яке Москва використовує для перевезення військової техніки, 5 днів не може зайти в Тартус.

"Таким чином евакуація російського озброєння і техніки з Сирії опинилася під загрозою. У Тартусі розташована єдина закордонна військово-морська база Росії. Сюди після падіння режиму Башара Асада росіяни привезли значну кількість вантажівок з обладнанням", - зазначено в матеріалі.