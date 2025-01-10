Нова влада Сирії не дозволяє російським кораблям зайти у порт Тартус
Російські кораблі не можуть потрапити в порт Тартус, оскільки не отримали дозволу від нової влади Сирії
Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.
"У Середземному морі ситуація дуже цікава. Вони (російські кораблі, - ред.) й досі перебувають в морі. Не надали їм дозвіл зайти в пункт базування… Станом на зараз, вже не першу добу вони перебувають на зовнішньому рейді та не можуть зайти в порт", - сказав він, не уточнивши, про скільки одиниць йдеться.
Водночас "Мілітарний" із посиланням на дані MarineTraffic пише, що судно Sparta, яке Москва використовує для перевезення військової техніки, 5 днів не може зайти в Тартус.
"Таким чином евакуація російського озброєння і техніки з Сирії опинилася під загрозою. У Тартусі розташована єдина закордонна військово-морська база Росії. Сюди після падіння режиму Башара Асада росіяни привезли значну кількість вантажівок з обладнанням", - зазначено в матеріалі.
- 3 січня у ГУР повідомляли, що на військово-морській базі у сирійському місті Тартус росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння. Частину транспортуватимуть в Африку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.25 Купівля 42.25Продаж 42.97
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе