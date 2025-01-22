Збитки на €72,9 млрд: за час масштабної війни Україна зафіксувала понад 7 тис. екологічних злочинів РФ
З початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла в Україні понад 7 тис. екологічних злочинів, завдавши збитків на понад €72,9 млрд
Про це повідомила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук на зустрічі з представниками МЗС Італії.
За її словами, йдеться про забруднення земель і ґрунтів, шкоду, завдану природно-заповідному фонду та охоронюваним екосистемам, забруднення повітря, водних об'єктів і морів, а також вплив війни на кліматичні зміни.
Заступниця міністра зазначила, що дані про екологічні збитки стануть основою для подальшого зеленого відновлення України.
"Наразі Міндовкілля працює над рамковим законом "Про основи зеленого відновлення", який визначатиме ключові принципи та підходи до сталого відновлення країни та враховуватиме європейські стандарти", – додала Юхимчук.
- Восени 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія скоїла в Україні понад 4700 злочинів проти довкілля на $64 млрд.
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