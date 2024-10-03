РФ скоїла в Україні понад 4700 злочинів проти довкілля на $64 млрд, - Лубінець

Про це Лубінець написав у Telegram.

"Розповів, що Росія скоїла в Україні понад 4700 екологічних злочинів на $64 млрд, що призвело до забруднення ґрунтів, води, повітря та завдало шкоди природно-заповідному фонду України", - повідомив омбудсман.

Учасники форуму також обговорили вплив замінувань на екологію.

"Внаслідок російської збройної агресії Україна є найбільш замінованою державою світу. За даними ООН, це ставить під загрозу життя і здоров’я понад 6 млн людей. Лише з 24 лютого 2022 року від підриву мін та вибухонебезпечних предметів загинуло 309 людей", - написав Лубінець.

Потенційно замінованими вважають близько 142 тис. кв. км.

"Для порівняння, після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч кв. км. З 1996 року процес розмінування цієї території все ще не завершений!" - наголосив Лубінець.

Омбудсман додав, що наразі до розмінувань залучено 2149 операторів протимінної діяльності, а найбільшою потребою України в питанні розмінування є забезпечення фахівців належним обладнанням і засобами.

"Що довше окупанти залишатимуться в Україні, то швидше змінюватиметься клімат усієї планети, адже війни завдають непоправної шкоди довкіллю", - підсумував Лубінець.