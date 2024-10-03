РФ скоїла в Україні понад 4700 злочинів проти довкілля на $64 млрд, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час робочого візиту до Азербайджану заявив на Міжнародному Бакинському форумі омбудсманів з питань зміни клімату та прав людини, що РФ завдала довкіллю України шкоди на $64 млрд
Про це Лубінець написав у Telegram.
"Розповів, що Росія скоїла в Україні понад 4700 екологічних злочинів на $64 млрд, що призвело до забруднення ґрунтів, води, повітря та завдало шкоди природно-заповідному фонду України", - повідомив омбудсман.
Учасники форуму також обговорили вплив замінувань на екологію.
"Внаслідок російської збройної агресії Україна є найбільш замінованою державою світу. За даними ООН, це ставить під загрозу життя і здоров’я понад 6 млн людей. Лише з 24 лютого 2022 року від підриву мін та вибухонебезпечних предметів загинуло 309 людей", - написав Лубінець.
Потенційно замінованими вважають близько 142 тис. кв. км.
"Для порівняння, після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч кв. км. З 1996 року процес розмінування цієї території все ще не завершений!" - наголосив Лубінець.
Омбудсман додав, що наразі до розмінувань залучено 2149 операторів протимінної діяльності, а найбільшою потребою України в питанні розмінування є забезпечення фахівців належним обладнанням і засобами.
"Що довше окупанти залишатимуться в Україні, то швидше змінюватиметься клімат усієї планети, адже війни завдають непоправної шкоди довкіллю", - підсумував Лубінець.
- Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни заявив, що Україна вимагатиме від РФ компенсації за шкоду довкіллю.
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