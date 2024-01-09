Понад €56 млрд збитків: Україна вимагатиме від РФ компенсації за шкоду довкіллю

Про це наголосив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Відкриваючи захід, Єрмак наголосив, що Україна зустріла Новий рік під масовані обстріли з боку РФ, внаслідок яких у Києві спостерігалося погіршення стану повітря.

"У цій жахливій, нічим не спровокованій і дуже жорстокій війні й далі гинуть наші люди, мирне населення та військові, а також страждає довкілля. Усі ці напади завдають величезної шкоди. Наприклад, після останньої атаки якість повітря в Києві значно погіршилася через високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів і пилу", - зазначив Єрмак.

За його словами, приблизний підрахунок збитків довкіллю перевищив 56 млрд євро з понад 3300 задокументованими судовими справами.

Він зазначив, що Україна рішуче налаштована бути однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності саме за збитки, завдані довкіллю. Очільник ОП подякував Міжнародній робочій групі за створення Природоохоронного договору для України.

"Цей документ має стати керівництвом по боротьбі з негативним впливом війни на природу. Не лише для України, а й миру", - наголосив Єрмак.

Він також запросив представників Міжнародної робочої групи до України для публічної презентації договору та його офіційного подання президенту Володимиру Зеленському.

"Перед нами стоїть складне завдання - запровадити договір в Україні та за кордоном. Ми будемо дуже вдячні за вашу допомогу та підтримку. Я радий зустрітися з вами в Києві та обговорити подальші плани співпраці", - заявив Єрмак.