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Війна з Росією: хроніка
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Україна розслідує 271 воєнний злочин Росії проти довкілля

28 листопада, 2023 вiвторок
07:12
Війна з Росією

У понеділок, 27 листопада, генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Україна розслідує 271 воєнний злочин проти довкілля, скоєний Росією від початку повномасштабного вторгнення

Про це він сказав під час віртуального виступу в рамках засідання Групи високого рівня щодо наслідків війни в Україні для довкілля, яке відбулося в Європарламенті, повідомляє Укрінформ.

"Ми розслідуємо випадки злочинів для довкілля та злочинів екоциду відповідно до статей Кримінального кодексу. Йдеться про масове знищення флори й фауни, отруєння повітря або водних ресурсів, а також про будь-які інші дії, що можуть призвести до природного лиха. Вперше в історії держава Україна розглядає атаки на довкілля, скоєні на її території, як міжнародний злочин. Зараз ми розслідуємо 271 інцидент, пов’язаний із воєнними злочинами проти довкілля", - сказав Костін.

Крім того, розслідуються 15 випадків скоєння Росією екоциду в Україні Костін зауважив, що українці з перших днів російського вторгнення стикалися з прямими атаками загарбників на об’єкти довкілля, - на ліси, прісні водойми та морське середовище. Водночас до ураження зовнішнього середовища призводили атаки на міську інфраструктуру та небезпечні об’єкти, зокрема нафтосховища.

Окремо генеральний прокурор нагадав про особливо небезпечні злочини росіян, такі як підрив Каховської дамби або обстріли ядерних об’єктів, сховищ ядерних відходів.

"Ми посилаємося на положення міжнародного права у тому, що стосується злочину руйнації Каховської дамби. Цей випадок може стати першим злочином проти довкілля, який буде покараний міжнародним трибуналом. Україна також має намір зафіксувати збитки, заподіяні навколишньому середовищу, у щойно створеному реєстрі шкоди, для розгляду міжнародною комісією та для виплат майбутніх компенсацій, відповідно до міжнародного права", - сказав генпрокурор.

Він висловив подяку Євросоюзу за політичну підтримку та солідарність з Україною, за продовження фінансової та гуманітарної допомоги, застосування санкцій проти країни-агресора. Такою ж мірою важливою є правова допомога та експертиза з боку ЄС у розслідування та кваліфікації російських злочинів проти довкілля.

"Сьогодні ніхто не сумнівається, що шкода для природи, яка завдається під час воєн, конфліктів та воєнної агресії, може призводити до багатосторонніх, тяжких, тривалих і часто незворотних наслідків", - наголосив очільник Офісу генпрокурора.

  • У вересні сума екологічних збитків від війни склала $57 млрд, а за 2,5 місяця сума шкоди довкіллю зросла майже на $1,5 млрд.
  • Міндовкілля також підрахувало, скільки відходів руйнування уже накопичилось в Україні - станом на 31 жовтня 2023 року ця кількість становила 670 092,547 тонн.
Україна
Росія
екологія
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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