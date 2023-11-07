Міндовкілля підрахувало, скільки відходів руйнування уже накопичилось в Україні

Про це Еспресо.TV повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

"З ними потрібно щось робити. Перш за все, не просто робити, а розуміти куди ми можемо їх використовувати. Наразі є багато проєктів, які працюють в м. Ірпінь - там першочергово переробляються відходи саме знесення будинків, які були пошкоджені. Такі відходи йдуть на підсипку доріг", - сказала директорка Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами Міндовкілля Євгенія Попович.

За словами Попович, наразі Міндовкілля разом із Мінінфраструктури працюють над Національним планом управління відходами.

"Це стратегічний документ, в якому будуть закладені: відсоток, який ми маємо переробляти; який будемо захоронювати; кожного року рециклінг має збільшуватись, а захоронення - зменшуватись", - йдеться у повідомленні.

На сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України також зазначено, що Нацплан складатиметься з чотирьох частин:

* поточний стан управління відходами в країні;

* стратегічне планування на 10 років тих векторів, що дозволять * якісно змінити ситуацію;

* інструменти реалізації плану;

* моніторинг його виконання.

Серед цільових показників, які закладені у Національний план:

* охоплення послугами з управління побутовими відходами 98% міського та 95% сільського населення — до 2033 року;

* охоплення роздільним збиранням 100% великих міст, 95% міського та 70% сільського населення – до 2033 року;

* зменшення обсягів захоронення побутових відходів до 30% – до 2030 року.

Національний план управління відходами має бути затверджений вже у 2024 році. Далі громади матимуть рік, щоб розробити власні регіональні плани. На їх основі формуватимуться вже місцеві плани та відповідні плани підприємств.

Наразі проєкт Національного плану доопрацьовується Міндовкіллям та вже незабаром буде оприлюднений для громадського публічного обговорення.