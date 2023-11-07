Шмигаль обговорив відновлення України з командою Олександра Сороса

Про це прем'єр написав у Telegram.

Він повідомив, що благодійний фонд працює в Україні з 1990 року та продовжує підтримувати українців під час повномасштабної війни.

За словами Шмигаля, наразі Open Society Foundations планує започатковувати нові проєкти, тож під час зустрічі з головою БФ обговорили пріоритетні потреби - відновлення економіки, відбудова, соціальна сфера України.

Фото: Денис Шмигаль / телеграм

"У планах уряду нарощувати програми підтримки малого й середнього бізнесу, зокрема ветеранського. Перспективними також є такі напрямки співпраці як розмінування, енергетика, логістика", - додав прем'єр-міністр.

Фото: Денис Шмигаль / телеграм

Він додав, що під час зустрічі окремо зосередили увагу на встановленні справедливості. Шмигаль наголосив на потребі притягнути Росію до відповідальності та змусити її заплатити, зокрема, через конфіскацію заморожених активів на Заході.

"Вдячний Open Society Foundations за розуміння важливості підтримки України та готовність сприяти в реалізації наших спільних цілей і завдань", - підсумував голова українського уряду.

Фото: Денис Шмигаль / телеграм