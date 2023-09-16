Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією За останні 2,5 місяців вартість екологічних збитків від війни зросла майже на $1,5 млрд, - Міндовкілля

За останні 2,5 місяців вартість екологічних збитків від війни зросла майже на $1,5 млрд, - Міндовкілля

16 вересня, 2023 субота
18:33
Війна з Росією

На сьогодні сума екологічних збитків від війни складає $57 млрд, а за останні 2,5 місяці сума шкоди довкіллю зросла майже на $1,5 млрд

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

На другому засіданні міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та екс-віце-прем'єр-міністер, колишній міністер закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, було обговорене питання розробки та впровадження цілісного плану екологічного відновлення України й ухвалено рамковий документ.

Міндовкілля виконує та наслідує восьмий пункт Формули миру президента Володимира Зеленського, яка передбачає негайний захист природи через загрозу екоциду внаслідок війни.

Стрілець повідомив, що Українську екологію прагнуть підтримати й міжнародні партнери, зокрема місія ЮНЕП підготувала проєкт оцінки наслідків для довкілля від підриву Каховської ГЕС, на основі звіту якої буде розроблена програма відновлення довкілля.

Руслан Стрілень повідомив, що Міндовкілля вже почало часткове відновлення екосистем. Цього року за програмою президента Володимира Зеленського "Зелена країна" відновили ліс на майже 16 тис. га.

Також працівники нацпарків засіяли сотні гектарів дна Каховського водосховища однорічними рослинами, що допоможе запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.

"Довкілля не має кордонів. Тож сьогодні ми працюємо задля майбутнього усього світу", - заявив Руслан Стрілець.

Фото: Руслан Стрілець


Фото: Руслан Стрілець

  • На сьогодні Міндовкілля обраховує всі збитки, які росіяни завдали українському довкіллю. Загальна сума збитків вже перевищила 202 мільярди гривень.
Економіка
екологія
Читайте також:
поле, пшениця, зерно
15 вересня, 2023 п'ятниця
У Мінекономіки заявили, що суперечка з Польщею щодо зерна перейшла в площину теми вступу в ЄС
15 вересня, 2023 п'ятниця
Український дрон Sea Baby вдарив по російському ракетному кораблю "Самум", - ЗМІ
Рамзан Кадыров
15 вересня, 2023 п'ятниця
Кадиров перебуває у важкому стані, - розвідка
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 вересня
18:24
Ексклюзив
військові
Халяльна та кошерна їжа можуть з'явитися в армії, - головний по закупівлях МОУ
18:23
поле, пшениця, зерно
У Німеччині назвали правильним кроком скасування ембарго на експорт українського зерна
18:21
Ексклюзив
путін чубайс
Путін згадав про Чубайса невипадково, - Фейгін
18:19
Російські військові
За півтора року великої війни з Україною Росія витратила близько $167,3 млрд, - Forbes
18:08
Ексклюзив
діти, війна
На лінії фронту неповнолітні іноді евакуюються самостійно, - правозахисниця Касьянова
18:06
OPINION
Сергій Громенко
Як українці навчатимуть росіян їхній історії
18:04
гаряча лінія
Мінохорони здоров'я створило гарячу лінію для поранених військових
18:01
Інтерв’ю
Арсен Жумаділов
Як Арсен Жумаділов планує змінити систему забезпечення армії. Велика розмова "Еспресо"
17:46
Марсохід
Експеримент на Марсі довів, що з його атмосфери можна видобути кисень, - NASA
17:44
Оновлено
мітинг під КМДА
"Гроші на ЗСУ!" На вході до мерій Києва та Одеси пройшли мітинги проти надмірних витрат на "бруківку"
17:39
Крим
РФ перетворює цивільні лікарні на військові госпіталі в окупованому Криму, - Нацспротив
17:29
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
Рош га-Шана в Умані: скільки іноземців приїхало, як реагують на повітряну тривогу, що робить поліція України та Ізраїлю
17:28
Ексклюзив
Вірменія
У Вірменії може статися військовий заколот, - ексголова оборонного штабу Нагорного Карабаху
17:14
Оновлено
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині: поранено жінку
17:01
Дім за склом
Стрічка українського режисера Дроня "Дім за склом" увійшла до конкурсної програми Варшавського міжнародного кінофестивалю
17:00
Ексклюзив
US Department of Defense
Настав час для постачання Україні F-16 і ATACMS, - дипломат Брайза
16:49
поліція затримала сутенера
Продавав послуги 6 жінок та неповнолітньої: на Житомирщині схопили сутенера
16:34
Верховний Суд заборонив забудову землі Університету Карпенка-Карого
16:07
Аеродром Гостомель
ГУР: у боях за Гостомельський аеропорт РФ втратила близько 200 елітних фахівців із захоплення летовищ
16:04
OPINION
Вадим Денисенко
Ритуальне убивство умовного Чубайса
15:56
Оновлено
Харківщина
Росіяни обстріляли Козачу Лопань та Куп'янський район на Харківщині: 2 загиблих, 2 поранених
15:47
Крим
У Криму окупаційна влада РФ продає на аукціонах приватне майно українців
15:43
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росія завдала 5 ракетних ударів по Харкову: поранено п'ятеро людей
15:30
Огляд
Олександр Усик
Усик - Ф'юрі, українець і Формула-1, збірна України і Євро-2024: головні новини українського спорту за тиждень
15:17
зарплата
Мінекономіки ухвалило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року
15:07
російські автомобільні номери
Польща з 17 вересня забороняє вʼїзд на авто з російськими номерами
15:05
Олександр Павлій
У 47-мої бригади "Маґура" новий командир, - ЗМІ
15:05
гроші
"Живемо, як у 90-ті", - у міській раді Маріуполя розповіли про ситуацію із зарплатами в місті
14:56
Ексклюзив
російський військовий корабель
У Силах оборони зазначили, що ворог цього дня досить цікаво розмістив корабельне угруповання
14:54
дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці дрона по Бєлгородській області
14:50
долар валюта обмін
НБУ дозволив банкам продавати більше валютної готівки, а населення зможе частіше оплачувати лікування за кордоном
14:47
"Запорожець за Дунаєм"
Національна оперета України відкрила новий 89-й театральний сезон
14:18
Одещина
Росія 118 разів атакувала українські порти після виходу із зернової угоди
14:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки коштує долар та євро
14:07
OPINION
Віталій Бала
Мобілізація від влади: ініціативи не витримують критики
14:00
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
13:57
зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка
Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів
13:24
Ексклюзив
Марк Фейгін
Фейгін: Удари по території РФ та окупованому Криму ведуть до обнуління сенсу так званого СВО
13:04
Михайло Подоляк
Подоляк назвав причини, чому Росія прагне "переговорів"
13:01
Ексклюзив
Георгій Гонгадзе
Роковини викрадення Георгія Гонгадзе: у Києві вшанували пам'ять журналіста та медійників, загиблих у війні з Росією
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV