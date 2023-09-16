За останні 2,5 місяців вартість екологічних збитків від війни зросла майже на $1,5 млрд, - Міндовкілля

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

На другому засіданні міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та екс-віце-прем'єр-міністер, колишній міністер закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, було обговорене питання розробки та впровадження цілісного плану екологічного відновлення України й ухвалено рамковий документ.

Міндовкілля виконує та наслідує восьмий пункт Формули миру президента Володимира Зеленського, яка передбачає негайний захист природи через загрозу екоциду внаслідок війни.

Стрілець повідомив, що Українську екологію прагнуть підтримати й міжнародні партнери, зокрема місія ЮНЕП підготувала проєкт оцінки наслідків для довкілля від підриву Каховської ГЕС, на основі звіту якої буде розроблена програма відновлення довкілля.

Руслан Стрілень повідомив, що Міндовкілля вже почало часткове відновлення екосистем. Цього року за програмою президента Володимира Зеленського "Зелена країна" відновили ліс на майже 16 тис. га.

Також працівники нацпарків засіяли сотні гектарів дна Каховського водосховища однорічними рослинами, що допоможе запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.

"Довкілля не має кордонів. Тож сьогодні ми працюємо задля майбутнього усього світу", - заявив Руслан Стрілець.

Фото: Руслан Стрілець

Фото: Руслан Стрілець