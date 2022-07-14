Російські війська завдали екології України збитків на понад 200 млрд грн, - Міндовкілля

Про це у коментарі Радіо Свобода розповів голова міністерства Руслан Стрілець.

"На сьогоднішній день ми обраховуємо всі збитки, які рашисти завдали нашому довкіллю. Загальна сума збитків вже перевищила 202 мільярди гривень, і це абсолютно не всі кейси, які ми повинні обрахувати, використовуючи наші нові методики", – сказав він.

За словами міністра, його відомство готове допомогти інвесторам, які хочуть вкластися у відновлення України.

"(Готові – ред.) вже сьогодні почати готувати документи, проєктну документацію, отримувати відповідні дозвільні документи, щоб після завершення війни або, якщо, скажімо так, активна фаза війни трошки вщухне, то вже почати реалізацію якихось конкретних будівельних проєктів", – сказав міністр.

У червні Держекоінспекція повідомила, що з початку року в Україні збитки екології перевищили 720 млн грн.

13 липня ми писали, що після завершення війни Чехія може надіслати в Україну представників професійних організацій для допомоги в подоланні екологічних збитків.

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