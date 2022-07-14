Російські війська завдали екології України збитків на понад 200 млрд грн, - Міндовкілля
Міністерство захисту довкілля підраховує збитки, яких російські війська завдають українському довкіллю в ході повномасштабного вторгнення. Поки цифра не є остаточною
Про це у коментарі Радіо Свобода розповів голова міністерства Руслан Стрілець.
"На сьогоднішній день ми обраховуємо всі збитки, які рашисти завдали нашому довкіллю. Загальна сума збитків вже перевищила 202 мільярди гривень, і це абсолютно не всі кейси, які ми повинні обрахувати, використовуючи наші нові методики", – сказав він.
За словами міністра, його відомство готове допомогти інвесторам, які хочуть вкластися у відновлення України.
"(Готові – ред.) вже сьогодні почати готувати документи, проєктну документацію, отримувати відповідні дозвільні документи, щоб після завершення війни або, якщо, скажімо так, активна фаза війни трошки вщухне, то вже почати реалізацію якихось конкретних будівельних проєктів", – сказав міністр.
- У червні Держекоінспекція повідомила, що з початку року в Україні збитки екології перевищили 720 млн грн.
- 13 липня ми писали, що після завершення війни Чехія може надіслати в Україну представників професійних організацій для допомоги в подоланні екологічних збитків.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.86
Купівля 35.86Продаж 36.88
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.08
- Актуальне
- Важливе