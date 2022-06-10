Про це інформує в фейсбуці Державна екологічна інспекція України.

"За 5 місяців 2022 року фахівці ДЕІ розрахували збитків довкіллю на суму понад 727,2 млн гривень. Водночас з початку року Держекоінспекцією проведено 5076 заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що за порушення вимог природоохоронного законодавства складено 6 752 протоколи про адмінпорушення. Також скеровано 259 матеріалів про ознаки злочину проти екології України, як наслідок, відкрито 124 кримінальних провадження.

"Крім того, із січня по травень 2022 року фахівцями ДЕІ пред`явлено претензій та позовів за шкоду, заподіяну довкіллю, на суму майже 504 млн гривень", - додають у пресслужбі.

Порушники вже сплатили до державного бюджету понад 27,3 млн гривень.

Міндовкілля розробило Методику, за якою розраховуватимуть обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від російських бомбардувань, а також розмір завданої такими викидами шкоди.

Нагадаємо, забруднення повітря через війну рівноцінне року роботи металургійного підприємства.

Ворог за добу знищив вогнем 30 гектарів екосистеми на Харківщині.

Майже 225 млн гривень збитків довкіллю України завдали окупанти, обстрілявши нафтобази Житомирщини та Рівненщини.

Відомо, що внаслідок бойових дій російських загарбників на узбережжі Чорного моря все частіше виявляють мертвих ссавців.