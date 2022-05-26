Через обстріли нафтобаз на Житомирщині і Рівненщині окупанти завдали збитків довкіллю на сотні мільйонів
Майже 225 млн гривень збитків довкіллю України завдали окупанти, обстрілявши нафтобази Житомирщини та Рівненщини
Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції.
Екологи Поліського округу розрахували шкоду за забруднення атмосферного повітря внаслідок пожеж на трьох нафтобазах у Житомирській і Рівненській областях, що були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів агресора.
Під час горіння шкоду атмосфері завдали оксиди азоту, аміак, сірчистий ангідрид, бензапирен, оксиди вуглецю, метали та їх сполуки, що негативно впливають на здоров’я людей.
- Нагадаємо, забруднення повітря через війну рівноцінне року роботи металургійного підприємства
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