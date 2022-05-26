Через обстріли нафтобаз на Житомирщині і Рівненщині окупанти завдали збитків довкіллю на сотні мільйонів

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції.

Екологи Поліського округу розрахували шкоду за забруднення атмосферного повітря внаслідок пожеж на трьох нафтобазах у Житомирській і Рівненській областях, що були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів агресора.

Під час горіння шкоду атмосфері завдали оксиди азоту, аміак, сірчистий ангідрид, бензапирен, оксиди вуглецю, метали та їх сполуки, що негативно впливають на здоров’я людей.

Нагадаємо, забруднення повітря через війну рівноцінне року роботи металургійного підприємства

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