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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Забруднення повітря через війну рівноцінне року роботи металургійного підприємства, – Міндовкілля

Забруднення повітря через війну рівноцінне року роботи металургійного підприємства, – Міндовкілля

1 травня, 2022 неділя
06:56
війна з Росією Забруднення повітря

Міндовкілля розробило Методику, за якою розраховуватимуть обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від російських бомбардувань, а також розмір завданої такими викидами шкоди

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ворожі снаряди щодня влучають у критичну інфраструктуру та житлові будинки України. Окупанти обстрілюють  нафтобази, хімзаводи та інші промислові об’єкти. Все це спричиняє значні загоряння та призводить до забруднення атмосферного повітря небезпечними речовинами. Міндовкілля наголошує, що обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за час ведення бойових дій на території України вже можна прирівняти до викидів одного металургійного підприємства за весь рік роботи. Крім цього, це завдає ще й мільйонних збитків Україні.

"Так, наприклад, унаслідок згорання 100 тонн дизельного палива, розмір завданої шкоди може становити понад 3,6 млн грн – залежно від обсягів викидів тих чи інших забруднюючих речовин, коефіцієнтів небезпеки, впливу на довкілля, масштабу події тощо; при згоранні одного гектара лісу лише шкода від викидів забруднюючих речовин у повітря може становити понад 1,3 млн грн", – йдеться в повідомленні. 

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначив, що з першого дня війни у міністерстві включили всі можливі інструменти, щоб моніторити, яка шкода завдається окупантами українському довкіллю.

"Разом із підпорядкованими органами виконавчої влади та екоактивістами фіксуємо всі екозлочини рашистів. Розробляємо алгоритми обрахунку заподіяної шкоди. Розширюємо показники, які оцінюються. Це і втрати лісового фонду; втрати надр; акваторії; збитки, завдані природно-заповідному фонду; водним ресурсам та водогосподарській інфраструктурі. Все це ляже в основу матеріалів для звернення у Міжнародний суд ООН та притягнення окупанта до відповідальності", – додав він. 

  • Відомо, що внаслідок бойових дій російських загарбників на узбережжі Чорного моря все частіше виявляють мертвих ссавців.

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екологія
Мінекології
забруднення повітря
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