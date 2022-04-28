Через бойові дії російських військових у Чорному морі масово гинуть дельфіни, – Денісова

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

"Снаряди, якими загарбники обстрілюють українські міста і села, випускають з кораблів та підводних човнів, котрі перебувають в акваторії Чорного моря та забруднюють його", – йдеться в повідомленні.

Денісова зауважує, що особливо шкідливо для дельфінів використання воєнних гідролокаторів. Через випромінювання навігаційних приборів ссавці перестають сприймати ехосигнали, що призводить до їх загибелі.