Через бойові дії російських військових у Чорному морі масово гинуть дельфіни, – Денісова
Внаслідок бойових дій російських загарбників на узбережжі Чорного моря все частіше виявляють мертвих ссавців
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.
"Снаряди, якими загарбники обстрілюють українські міста і села, випускають з кораблів та підводних човнів, котрі перебувають в акваторії Чорного моря та забруднюють його", – йдеться в повідомленні.
Денісова зауважує, що особливо шкідливо для дельфінів використання воєнних гідролокаторів. Через випромінювання навігаційних приборів ссавці перестають сприймати ехосигнали, що призводить до їх загибелі.
- Зазначимо, що росіяни продовжують використовувати Чорне море для ударів по Україні, адже підійти ближче вони не можуть.
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