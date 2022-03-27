Окупанти продовжують використовувати Чорне море для ударів по Україні
Росіяни продовжують використовувати Чорне море для ударів по Україні, адже підійти ближче вони не можуть.
Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
В Одесі вночі та вдосвіта сигнали повітряної тривоги і лунали постріли – українські сили ППО відпрацьовували повітряний простір, оскільки ворожі безпілотники здійснювали розвідку.
"Рашисти продовжують використовувати Чорне море для нанесення ударів по Україні. Їхня "армія" здатна воювати лише з-за кута", – заявив він.
Він також наголосив, що залишається висока ймовірність завдання артилерійських та ракетних ударів із акваторії Чорного моря по Одещині та інших областях України.
- Нагадаємо, 26 березня близько 16:30 після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно кілька вибухів.
- Згодом стало відомо, що ракети влучили в районі Кривчиць, що біля Львова. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.
- Унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя.
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