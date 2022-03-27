Окупанти продовжують використовувати Чорне море для ударів по Україні

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



В Одесі вночі та вдосвіта сигнали повітряної тривоги і лунали постріли – українські сили ППО відпрацьовували повітряний простір, оскільки ворожі безпілотники здійснювали розвідку.

"Рашисти продовжують використовувати Чорне море для нанесення ударів по Україні. Їхня "армія" здатна воювати лише з-за кута", – заявив він.

Він також наголосив, що залишається висока ймовірність завдання артилерійських та ракетних ударів із акваторії Чорного моря по Одещині та інших областях України.

Нагадаємо, 26 березня близько 16:30 після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно кілька вибухів.

Згодом стало відомо, що ракети влучили в районі Кривчиць, що біля Львова. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.

Унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя.