Ворог за добу знищив вогнем 30 гектарів екосистеми на Харківщині
За добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів у Харківській області. Більше половини – для ліквідації пожеж (19), з них 8 – спричинені обстрілами
Про це йдеться в оперативній інформації від Державної служби України з надзвичайних ситуацій."Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Київському районі Харкова, а також Ізюмському, Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області.
Найбільше страждали природні екосистеми. Загальна площа, знищена вогнем, становить 30 га. Також нанесені збитки приватним оселям, адміністративній будівлі", – йдеться в повідомленні ДСНС.Аварійно-рятувальні роботи надзвичайники проводили на п'яти зруйнованих рашистами об’єктах, знешкодили 46 ворожих боєприпасів. Всього до роботи були залучені 103 рятувальники та 15 одиниць спецтехніки.
- Нагадаємо, 6 квітня ЗСУ відбили штурм росіян на Харківщині.
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