Ворог за добу знищив вогнем 30 гектарів екосистеми на Харківщині

Про це йдеться в оперативній інформації від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Київському районі Харкова, а також Ізюмському, Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області.

Найбільше страждали природні екосистеми. Загальна площа, знищена вогнем, становить 30 га. Також нанесені збитки приватним оселям, адміністративній будівлі", – йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, 6 квітня ЗСУ відбили штурм росіян на Харківщині.

Аварійно-рятувальні роботи надзвичайники проводили на п'яти зруйнованих рашистами об’єктах, знешкодили 46 ворожих боєприпасів. Всього до роботи були залучені 103 рятувальники та 15 одиниць спецтехніки.