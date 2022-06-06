Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сіверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ", - йдеться у повідомленні.

Утім, ЗСУ вдається звести нанівець намагання Росії взяти під контроль автошлях Бахмут – Сіверодонецьк, зазначив Генштаб.

ЗСУ утримують контроль у Сівєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.

Українські війська успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке та завдали російським окупантам втрат. Відтак, ворог відійшов.

Крім того, ворог обороняється на Харківському напрямку, щоб утримати контроль над автошляхом Бєлгород – Куп’янськ. Також Росія замінувала місцевість у районах Шестакового, Перемоги та Байрака.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова", - вказують у ЗСУ.

Ворог намагається відновити зруйнований залізничний міст через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

Як зазначив Генштаб, росіяни готуються відновити штурм на Слов’янському напрямку та намагається поповнити втрати, яких тут зазнала.

Без змін залишається ситуація на Волинському та Поліському напрямках: без активних дій російських військ.

Противник утримує окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

"Також, в Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи", - йдеться у зведенні Генштабу.

Що стосується донецького напрямку, тут ворог працює над відновленням боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими, констатує Генштаб.

На Лиманському напрямку заради знищення фортифікаційних споруд ворог обстрілював позиції ЗСУ із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

"На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів", - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Богоявленка, Володимирівка, Малинівка та Щербаки.

Утримати зайняті позиції Росія намагається і на Південнобузькому напрямку. Тут загарбники ведуть розвідку, обладнують оборонні позиції. Це свідчить про підготовку до активізації дій, передбачають у ЗСУ.

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