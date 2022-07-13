Чехія допоможе Україні оцінити екологічні збитки, завдані війною
Після завершення війни Чехія може надіслати в Україну представників професійних організацій для допомоги в подоланні екологічних збитків
Про це заявила міністерка екології Чехії Анна Губачкова.
"Наша ідея полягає в тому, що ми можемо допомогти скласти карту екологічних збитків, ми можемо надіслати представників кількох наших професійних організацій, таких як Інститут дослідження води, Чеську геологічну службу, Чеське агентство екологічної інформації безпосередньо в Україну, звичайно після закінчення війни, але ми також можемо допомогти під час війни опрацювати матеріали, які, наприклад, українці або їхні інституції нам надають", - зазначила Губачкова.
Також вона наголосила, що напередодні зустрічі міністрів довкілля ЄС у Празі, 13 липня буде підписано меморандум про співпрацю між Міністерством навколишнього середовища Чеської Республіки та Міністерством навколишнього середовища України.
- 9 липня Верховна Рада удосконалила закон про атмосферу. Він змінює алгоритм взаємодії держави, бізнесу та громадськості у питаннях видачі дозволів на викиди та контролю за забрудненням повітря. Закон посилює відповідальність за забруднення атмосферного повітря та запроваджує обов’язкові автоматизовані системи контролю викидів забруднювальних речовин - "контроль на трубі".
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