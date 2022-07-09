Верховна Рада удосконалила закон про атмосферу. Що зміниться
9 липня Верховна Рада України схвалила законопроєкт про внесення змін до Закону "Про охорону атмосферного повітря"
Про це інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Закон №5339 змінює алгоритм взаємодії держави, бізнесу та громадськості у питаннях видачі дозволів на викиди та контролю за забрудненням повітря.
"Чинна процедура отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря давно застаріла та потребувала кардинальних рішень. Щоб зробити її максимально прозорою, необхідно запроваджувати онлайн-формат, відкривати доступ до інформації кожному. З прийняттям закону маємо всі підстави запустити електронний модуль "е-Повітря" як частину Єдиної національної онлайн-платформи ЕкоСистема", - сказав Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
У законопроєкті вдосконалили дозвільну систему, а саме:
- визначили чіткий перелік необхідних для отримання дозволів документів;
- процедуру перевели в онлайн, аби відмовитися від паперів і можливо було покроково відстежувати отримання дозволу підприємством;
- громадськість може брати участь у прийнятті рішень.
Закон посилює відповідальність за забруднення атмосферного повітря та запроваджує обов’язкові автоматизовані системи контролю викидів забруднювальних речовин - "контроль на трубі". Це дозволить зменшити кількість викидів у повітря, підвищить рівень екології в Україні та збереже здоров'я населенню.
Також того, законопроєкт має норму про необхідність створення регіональних програм з покращення стану довкілля, чого раніше не було. Це стане основою для відновлення після війни.
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