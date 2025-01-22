"Є причина, чому РФ привезла солдатів із КНДР": командувач НАТО в Європі Каволі оцінив можливості росіян прорвати фронт
Російська армія наразі немає потенціалу для масованого прориву на фронті. Серед іншого, це пов'язано з браком живої сили з боку РФ
Таку думку висловив командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Голос Америки.
На запитання, як може розвиватись ситуація на фронті впродовж 2025 року, командувач зазначив, що він не переживає, що Україна може раптово програти, адже не бачить потенціалу для масованого прориву росіян.
"І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із (ситуацією) в обох сторін – ефективна оборона, яку чинять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив", – сказав Каволі.
Читайте також: Війна має перейти у 2026 рік, бо 2025-й може стати програшним для України, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
На його думку, цьогоріч на полі бою фіксуватимуть значно більше невеликих наступальних дій.
"Ми бачимо, що вони виснажливі для Росії. Адже є причина, чому Росія привезла тисячі й тисячі солдатів з Північної Кореї", – розповів командувач.
Він додав, що напруження між бажанням РФ наступати й браком живої сили "значною мірою визначатиме конфлікт і змусить росіян використовувати більше зброї стримування".
- Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Дональда Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова через 2-4 роки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42 Купівля 42Продаж 42.55
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе