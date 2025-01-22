"Є причина, чому РФ привезла солдатів із КНДР": командувач НАТО в Європі Каволі оцінив можливості росіян прорвати фронт

Таку думку висловив командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Голос Америки.

На запитання, як може розвиватись ситуація на фронті впродовж 2025 року, командувач зазначив, що він не переживає, що Україна може раптово програти, адже не бачить потенціалу для масованого прориву росіян.

"І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із (ситуацією) в обох сторін – ефективна оборона, яку чинять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив", – сказав Каволі.

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На його думку, цьогоріч на полі бою фіксуватимуть значно більше невеликих наступальних дій.

"Ми бачимо, що вони виснажливі для Росії. Адже є причина, чому Росія привезла тисячі й тисячі солдатів з Північної Кореї", – розповів командувач.

Він додав, що напруження між бажанням РФ наступати й браком живої сили "значною мірою визначатиме конфлікт і змусить росіян використовувати більше зброї стримування".