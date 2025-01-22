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Напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку 2021 року: засідання у справі перенесли на 24 лютого

Дар'я Куркіна
22 січня, 2025 середа
13:29
Кримінал

У Київському апеляційному суді 22 січня мало відбутися засідання у справі нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку, однак його перенесли на 24 лютого

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Засідання у справі нападу 2021 року відбудеться 24 лютого об 11:00, адже суд не отримав усі необхідні процесуальні документи від обвинувачених.

4 жовтня 2021 року журналіст "Схем" брав інтервʼю у тогочасного голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера. Медійник запитав у нього про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який державний банк видав бізнесмену, чия компанія сплачувала податки угрупованню "ДНР".

Мецгеру не сподобалося запитання, тому він наказав охоронцям забрати камери в журналістів і дістати з них касети.

"За наказом Мецгера співробітники банку – тоді директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов – застосували фізичну силу до оператора "Схем", відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Також обвинуваченим у справі нападу проходить ексдиректор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, він також тоді був у кабінеті Мецгера. Однак Пікалов був мобілізований, тому щодо нього суд винесе рішення пізніше", - розповідають журналісти.

Медіаюристка й адвокатка оператора "Схем" Оксана Максименюк розповіла Еспресо, що наразі відбувається звичайний судовий процес, але знову витрачається час, аби суд виніс рішення через ненадання процесуальних документів стороною обвинувачення. 

"Ми вже слухаємо більше двох років цю справу… Безпосередньо обвинувачені зацікавлені, щоб суд виніс рішення, тим більше, що це рішення фактично дозволяє їм закрити кримінальне провадження в цій частині та (надає можливість, - ред.) уникнення кримінальної відповідальності", - сказала вона.

Фото: Катерина Галко

Теги:
Новини
Суспільство
журналісти
новини Києва
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