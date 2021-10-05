"Банківська таємниця": в Укрексімбанку прокоментували напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови фінустанови Мецгера

Про це пресслужба Укрексімбанку повідомила у Facebook.



У пресслужбі зазначили, що Укрексімбанк отримав запит від видання "Радіо Свобода" щодо інтерв'ю з Мецгером 16 вересня. Пресслужба підтвердила виданню можливість проведення такого інтерв'ю 4 жовтня 2021 року.



Зазначається, що під час інтерв'ю журналіст Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів банку, яку банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Овсяний також висловив припущення щодо можливих порушень банку у рамках цих правовідносин.



У банку заявили, що запитувана інформація є банківською таємницею, яку банки зобов'язані зберігати, зокрема шляхом обмеженням доступу до неї.



"З огляду на це, пресслужба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв'ю", - заявили у банку.



У пресслужбі додали, що подальша розмова відбувалася у форматі "не під запис". Пресслужба запропонувала журналісту підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог законодавства, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей.



Зазначається, що після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку з усією записуючою та освітлювальною технікою.



У банку в діях Овсяного побачили ознаки "як протиправного заволодіння банківською таємницею, так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації".



Враховуючи це, у банку заявили, що розглядають можливість звернення до правоохоронних органів, які регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам законодавства і Кодексу етики українського журналіста.

Нагадаємо, На знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

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