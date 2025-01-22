"Важливо тиснути на Росію для правди": Зеленський провів перемовини з Алієвим

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський ще раз висловив співчуття Алієву та народові Азербайджану у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijani Airlines та загибеллю людей, а також наголосив, що докази з місця трагедії очевидні й важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду.

Президент Азербайджану своєю чергою розповів про перебіг розслідування, зокрема про обставини, які вже вдалося встановити.

Під час зустрічі лідери також обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому, зокрема збільшення товарообігу між державами на перспективу, а також співпрацю в енергетичній сфері.

Авіакатастрофа в Казахстані

Уранці 25 грудня 2024 року в казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ). В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи є російська ракета класу "земля – повітря". Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня 2024 року заявив, що США виявили ознаки того, що літак могла збити російська система ППО.

29 грудня стало відомо, що Ільхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines.