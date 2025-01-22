"Важливо тиснути на Росію для правди": Зеленський провів перемовини з Алієвим
Президент України Володимир Зеленський та лідер Азербайджану Ільхам Алієв зустрілись у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму та обговорили катастрофу літака Azerbaijani Airlines
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленський ще раз висловив співчуття Алієву та народові Азербайджану у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijani Airlines та загибеллю людей, а також наголосив, що докази з місця трагедії очевидні й важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду.
Президент Азербайджану своєю чергою розповів про перебіг розслідування, зокрема про обставини, які вже вдалося встановити.
Під час зустрічі лідери також обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому, зокрема збільшення товарообігу між державами на перспективу, а також співпрацю в енергетичній сфері.
Авіакатастрофа в Казахстані
Уранці 25 грудня 2024 року в казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ). В авіакатастрофі загинули 38 людей.
Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи є російська ракета класу "земля – повітря". Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня 2024 року заявив, що США виявили ознаки того, що літак могла збити російська система ППО.
29 грудня стало відомо, що Ільхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.96 Купівля 41.96Продаж 42.47
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе