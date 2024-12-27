Імовірно, був збитий російською ППО: США запропонували допомогу в розслідуванні авіакатастрофи в Казахстані
У п’ятницю, 27 грудня, радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США виявили ознаки того, що літак "Азербайджанських авіаліній" могла збити російська система ППО. Вашингтон запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи
Про це інформує Голос Америки.
"Ми... бачили деякі перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони", - заявив Кірбі.
Він зазначив, що наразі "триває розслідування" за участю Казахстану та Азербайджану. Також ці країни проводять спільне розслідування з Росією.
"Ми запропонували нашу допомогу цьому розслідуванню, якщо воно їм знадобиться", – додав Кірбі.
У виданні додали, що Азербайджан і Казахстан зупинили польоти до Росії після того, як з’явилися свідчення того, що літак був збитий системами ППО в середу. Ізраїль також оголосив про припинення своїх авіарейсів до Москви на тиждень для з'ясування обставин.
Авіакатастрофа в Казахстані
Уранці 25 грудня в казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що літак уразив російський ЗРК.
"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.
Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля - повітря".
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