"Постраждалі чули вибухи": в Азербайджані назвали попередню причину катастрофи літака в Казахстані

Про це Набієв сказав журналістам, передає Oxu.Az.

За його словами, постраждалі пасажири і бортпровідники повідомили, що чули звуки вибухів, коли літак пролітав над Грозним. Також на крилі літака видно сліди пробоїн, а всередині фюзеляжу – пошкодження від різних ріжучих предметів.

"Постраждалі громадяни Росії також повідомили, що над Грозним тричі чули звуки вибухів. За їхніми словами, звуки вибухів долинали зовні, а потім щось зачепило літак", – сказав міністр.

Набієв зазначив, що попередній висновок фахівців, який ґрунтується на уламках літака на землі та свідченнях свідків, дає підстави вважати, що мав місце "зовнішній вплив". Однак слідство має встановити, з якого типу зброї його було здійснено.

"Якщо подивитися на заяви казахстанських офіційних осіб, вони посилаються на те, що версію про вибух кисневого балона на борту було висунуто диспетчером із Ростова. Ми вважаємо, що насамперед необхідно перевірити достовірність цієї інформації. Це інформація, надана зацікавленою стороною", – наголосив міністр, додавши, що звуки вибухів долинали зовні.

Також "Азербайджанські авіалінії" в соцмережі Х попередньою причиною катастрофи літака в Казахстані називали "фізичний і технічний зовнішній вплив"

У зв'язку з цим, враховуючи потенційні ризики для безпеки пілотів, авіакомпанія поінформувала про припинення польотів у низці російських міст.

"Припинення польотів діятиме до завершення остаточного розслідування", – додали в компанії.