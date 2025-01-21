Це не стратегія "другої армії світу": військовослужбовець Тимочко про можливий наступ РФ на Дніпропетровщину

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Еспресо.

За його словами, якщо Росія почне наступ на Дніпро і не досягне успіху, це лише продемонструє її слабкість і невміння проводити стратегічні військові операції.

"Для Путіна це неприємно в рамках переговорного процесу, оскільки це втрата стратегічних аргументів на користь Росії. Якщо Росія не зможе досягти успіху в Донецьку, Луганську і на Курщині, їхні аргументи під час переговорів з Америкою будуть слабкими. До того ж, вихід на кордони області не означає захід в урбанізовану чи промислову зону Дніпропетровщини. Тому вони продовжать намагатися окупувати або прорвати оборону в Покровську. Частина їхніх військ була вивільнена з Курахівського напрямку, і вони починають завдавати артилерійських ударів по самому місту. Зрозумівши, що легкого входу в місто не буде, вони намагатимуться атакувати з південного заходу, а також, ймовірно, атакуватимуть в лоб, оскільки масовані артилерійські удари зазвичай передують наступу російської піхоти", - повідомив він.

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Основне завдання, поставлене перед російською армією зараз, – досягти стратегічних цілей, поставлених Путіним, з окупації Донецької і Луганської областей, а також спробувати відновити контроль над Харківськими територіями, які були в окупації.

"Їхнє завдання також включає прорив оборони Збройних Сил на будь-якому з напрямків, досягнення хоча б оперативного чи стратегічного успіху. Всі ці тактичні просування даються великими стратегічними втратами. Російське командування усвідомлює, що це впливає на стан військових, їхню готовність воювати. Путін буде далі вимагати від своїх військ просувань. Курщина також є невирішеним питанням для Путіна, оскільки для росіян є загроза, що українці можуть там провести контрнаступальні дії", - додав він.