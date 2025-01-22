Мама керівниці Шевченківського суду у 2023-му отримала паспорт РФ і розвиває свій бізнес у Луганську, - hromadske
Мама керівниці апарату Шевченківського райсуду Києва Аліни Зборщік оформила російський паспорт у 2023 році та розвиває бізнес у тимчасово окупованій Луганській області
Про це йдеться у розслідуванні hromadske.
Зазначається, що Алла Зборщік, мама керівниці апарату Шевченківського райсуду Києва Аліни Зборщік, живе у тимчасово окупованому Луганську, де розвиває бізнес - компанія "Гранд" виробляє гофрований папір і картон, паперову та картонну тару.
Журналісти додають, що за російським паспортом Алли Зборщік у російських реєстрах можна побачити актуальний ідентифікаційний код платника податків української посадовиці.
Спершу компанією керував батько Аліни Зборщік - Олександр. Потім бізнесом зайнялася мати. Станом на 2013 рік компанія мала понад 700 тисяч гривень чистого доходу, проте через окупацію вони взяли паузу, яка тривала 10 років.
Як установили журналісти, у 2022 році компанія зареєструвалася в російській податковій і соцфонді. А 15 серпня 2023 року відомості про вже ООО "Гранд" внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ.
"Засновницею новозареєстрованої російської компанії так само зазначена Алла Зборщік. У 2023 році компанія "Гранд" заплатила майже 600 тисяч рублів податків у російський бюджет. І ще майже мільйон - у пенсійний фонд росії. Загалом це близько 600 тисяч гривень", - йдеться у розслідуванні.
- На тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти забрали в українців 18 тисяч гектарів землі, оскільки вони відмовились отримувати паспорт РФ.
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