Мама керівниці Шевченківського суду у 2023-му отримала паспорт РФ і розвиває свій бізнес у Луганську, - hromadske

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Зазначається, що Алла Зборщік, мама керівниці апарату Шевченківського райсуду Києва Аліни Зборщік, живе у тимчасово окупованому Луганську, де розвиває бізнес - компанія "Гранд" виробляє гофрований папір і картон, паперову та картонну тару.

Журналісти додають, що за російським паспортом Алли Зборщік у російських реєстрах можна побачити актуальний ідентифікаційний код платника податків української посадовиці.

Спершу компанією керував батько Аліни Зборщік - Олександр. Потім бізнесом зайнялася мати. Станом на 2013 рік компанія мала понад 700 тисяч гривень чистого доходу, проте через окупацію вони взяли паузу, яка тривала 10 років.

Як установили журналісти, у 2022 році компанія зареєструвалася в російській податковій і соцфонді. А 15 серпня 2023 року відомості про вже ООО "Гранд" внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ.

"Засновницею новозареєстрованої російської компанії так само зазначена Алла Зборщік. У 2023 році компанія "Гранд" заплатила майже 600 тисяч рублів податків у російський бюджет. І ще майже мільйон - у пенсійний фонд росії. Загалом це близько 600 тисяч гривень", - йдеться у розслідуванні.