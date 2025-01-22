У Часовому Яру залишаються близько 220 цивільних, які відмовляються виїжджати попри бойові дії в місті, - МВА
Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус зазначив, що попри заклики до евакуації, в громаді залишається 220 людей
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі Часів Яр - це пекло. В місті справді дуже складно. На території громади тривають бойові дії. Захист забезпечують наші хлопці, які стоять на Часовоярській землі й готові віддати своє життя, щоб захистити кожен метр нашої землі", - наголосив Чаус.
Начальник Часовоярської міської військової адміністрації також додав, що в громаді залишаються цивільні. Зараз там перебуває близько 220 людей, які намагаються вижити.
"Люди не реагують на наші заклики до евакуації, і довести їм щось дуже складно. У результаті виникає ситуація, коли евакуація стає неможливою або надзвичайно ризикованою", - зауважив Чаус.
- Від початку доби 21 січня на російсько-українському фронті сталося 121 бойове зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку.
- Сили оборони України більше не контролюють територію Часовоярського вогнетривкого комбінату.
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