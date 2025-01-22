У Часовому Яру залишаються близько 220 цивільних, які відмовляються виїжджати попри бойові дії в місті, - МВА

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі Часів Яр - це пекло. В місті справді дуже складно. На території громади тривають бойові дії. Захист забезпечують наші хлопці, які стоять на Часовоярській землі й готові віддати своє життя, щоб захистити кожен метр нашої землі", - наголосив Чаус.

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації також додав, що в громаді залишаються цивільні. Зараз там перебуває близько 220 людей, які намагаються вижити.

"Люди не реагують на наші заклики до евакуації, і довести їм щось дуже складно. У результаті виникає ситуація, коли евакуація стає неможливою або надзвичайно ризикованою", - зауважив Чаус.