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22 січня: День Соборності України. Чим відоме свято, його історія та цікаві факти

22 січня, 2024 понедiлок
10:00
Суспільство День Соборності України

Щороку 22 січня українці відзначають День Соборності України, об'єднуючись у живому ланцюзі та висловлюючи підтримку національній єдності та незалежності

Протягом століть українські землі були розділені та знаходились під гнітом Австро-Угорської та Російської імперій. Закінчення Першої світової війни та настання революційних подій, сприяли зусиллям українців у їхньому прагненні боротьби за свою незалежність. Тому День Соборності є святом для всіх громадян, символізуючи їхнє прагнення до єдності та свободи.

Історія свята

День Соборності України відзначає події, що відбулися 22 січня 1919 року. Того дня в Києві Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіка ухвалили Акт Злуки, оголосивши про об'єднання Західної та Східної України в єдину державу.

Акт Злуки визначав межі та форму правління соборної країни, що стала важливим кроком у становленні сучасної незалежної України. Це було визначальним моментом в історії української державності, коли було здійснено спробу об'єднати різні частини українського народу під єдиним прапором.

Фото: Історична правда

Цього дня також згадують про Четвертий Універсал Центральної Ради, що був підписаний 22 січня 1918 року, тобто у той самий день, коли відзначається День Соборності та Свободи України, але на рік раніше. Цей історичний документ мав важливе значення для української державності, проголошував повну незалежність та територіальну цілісність Української Народної Республіки.

"Край до ладу, до творчої роботи, до скріплення революції та волі нашої, ми, Українська Центральна Рада, оповіщаємо всіх громадян України: однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною Вільною Суверенною Державою Українського Народу", - йдеться в уривку з тексту IV Універсалу. Михайло Грушевський, в якості голови Української Центральної Ради, відіграв ключову роль у подіях того часу. Підписання Четвертого Універсалу стало важливим кроком для української нації в боротьбі за свою незалежність та територіальну цілісність.

Фото: wikipedia.org

Незважаючи на те, що фактичне об'єднання республік УНР і ЗУНР не відбулося, події того часу мали значний вплив на політичну обстановку в Україні. Свято Дня Соборності та Свободи України стало символом важливого етапу в боротьбі за незалежність та єдність країни.

День Соборності - цікаві факти

Акт Злуки 1919 року, який призначав об'єднання ЗУНР та УНР, був важливим історичним кроком, але, на жаль, суперечності у політичних поглядах і стратегіях спричинили конфлікти серед лідерів

Буржуазно-демократичний характер ЗУНР входив у конфлікт із радикалізованою національно-соціалістичною УНР, що призвело до розриву між Заходом та Сходом. Євген Петрушевич, один з ключових фігур української політики того часу, поставив свій підпис на документі, який формально скасовував в односторонньому порядку Акт Злуки. Тож, об'єднана Українська Держава проіснувала приблизно до середини липня 1919 року, що складає близько 175 днів.

У період радянського режиму уряд відмовлявся від визнання Дня Соборності України. Згадки про цю подію прагнули приховати та забути, вважаючи "контрреволюційним святом", адже це не відповідало офіційній ідеології.

Перше святкування стало справжньою історичною подією та відбувалося в Хусті, що на Закарпатті, у 1939 році. У той період місто мало статус столиці Карпатської України, яка існувала як автономна частина в складі Чехословаччини. Для відзначення 20-річчя Соборності України на головній площі міста згуртувалося близько 30 тисяч людей, які тримали синьо-жовті прапори. Таке святкування було дуже символічним, відіграло важливу роль у підтримці національного духу та сприяло утвердженню єдності українців.

Фото: Facebook "Transcarpathian Heritage"

Скасування та впровадження свята

Свято Дня Соборності України отримало офіційний статус завдяки указу президента України Леоніда Кучми від 21 січня 1999 року "Про День соборності України". Зазначений указ заклав традицію відзначати це свято щорічно 22 січня, вшановуючи події, що сприяли об'єднанню різних частин українських земель.

Згодом, у 2011 році формат та зміст свята були змінені. Згідно з указом тодішнього президента України Віктора Януковича, 22 січня оголосили Днем Соборності та Свободи України. При цьому було скасовано укази президентів Леоніда Кучми від 1999 року та Віктора Ющенка від 2005 року, якими відзнялись як окремі свята День Соборності та День Свободи (був присвячений Помаранчевій революції). Свята були відновлені вже у 2014 році новими указами президента Петра Порошенка.

Традиції в День Соборності

Традиція формування "живого ланцюга" в День Соборності бере свій початок у 1990 році. Патріотично налаштовані громадяни на чолі з Народним Рухом України вирішили об'єднати свої зусилля для демонстрації національної єдності. Утворений ланцюг злуки "Українська хвиля", простягався з Києва до Львова, Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного.

Ця вражаюча традиція живе й нині, живий ланцюг став справжнім символом національної єдності та бажання будувати спільне майбутнє. Люди в інших країнах також приєднуються до цієї акції, виражаючи підтримку та солідарність з Україною.

Фото: Freepik


 
Теги:
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